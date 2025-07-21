170 Binde 13 Km Menzil Kaybı! Elektrikli mi İçten Yanmalı mı Daha Dayanıklı?

İçten yanmalı otomobillerden içten yanmalı otomobillere geçmek isteyen pek çok tüketici iki sınıf arasında hangisi daha dayanıklı çelişkisi içerisinde yer alıyor. Bu noktada gerçek örnekler büyük önem arz ediyor. İşte karşınızda 170 bin kilometre boyunca kullanılmış Volkswagen ID.3 ve menzil kaybı değerleri...

170 Bin Km Kullanıldı ve 13 Km Menzil Kaybı Yaşadı: VW ID.3!

Elektrikli araçlara geçişi düşünen birçok sürücü için en büyük endişelerden biri batarya ömrü. Pek çok kişi zamanla menzilin ciddi oranda azalacağından korkuyor. Ancak Volkswagen ID.3 modeliyle yapılan uzun vadeli bir test bu endişelerin artık geride kalması gerektiğini gösteriyor. Üstelik bu test benzer kilometredeki içten yanmalı araçlarla kıyaslandığında tablo elektrikliler lehine net şekilde değişiyor.

Almanya’nın en büyük otomobil kulüplerinden ADAC tarafından yapılan testte 4 yıl boyunca 170 bin kilometre yol yapan Volkswagen ID.3 Pro S Tour batarya kapasitesinin sadece yüzde 9’unu kaybetti. Bu da 77 kWh’lik bataryaya sahip aracın menzilini yalnızca 438 km’den 425 km’ye düşürdü. Gerçek menzil kaybı ise yalnızca 13 km oldu.

Üstelik bu süreçte araç kullanıcı tavsiyelerine tamamen aykırı şekilde kullanıldı. Batarya çoğu zaman yüzde 100’e kadar şarj edildi, dolu şekilde uzun süreli park edildi ve şarjların yüzde 40’ı yüksek hızlı DC istasyonlarda yapıldı. Buna rağmen batarya sağlığı 169 bin 700 km sonunda hâlâ yüzde 91 seviyesindeydi.

Eğer bu kilometreyi içten yanmalı bir otomobilde yapsaydınız motorun kompresyonu azalabilir ve devamında yağ yakma sorunları ortaya çıkabilir. Bunun yanında turbo ve enjektör gibi pahalı parçaların arızalanma riski artar. Triger kayışı ya da zinciri gibi ömürlü parçalar mutlaka değiştirilmeli yakıt tüketimi ise genellikle yüzde 10 ila yüzde 20 arasında artış gösterir.

Ayrıca şanzıman, debriyaj ve egzoz sistemi gibi yardımcı sistemlerde de zamanla performans düşüşleri yaşanır. Bunlara ek olarak egzoz emisyonları yükselir, araç çevre açısından daha kirletici hâle gelir. Yani içten yanmalı bir araç, bu kilometre aralığında hem maliyet hem de performans açısından ciddi bir değer kaybına uğrarken Volkswagen ID.3 gibi bir elektrikli araç çok daha stabil verimli ve ekonomik kalmayı başarıyor.