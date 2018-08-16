Dünyanın En Eski Peyniri Mısır'da Bulundu

Peynirin kökeninin ne kadar eskiye dayandığına dair elimizde veri olmamasına karşın, dünyanın en eski peyniri Mısır’da bulunmuş olabilir. Yayınlanan yeni bir bilimsel makaleyle birlikte Mısır’ın Memfis kentinde bulunan peynir örneğinin, dünyanın en eski peyniri olduğu iddia edildi.

Milattan Önce 13. yüzyılda Memfis kentinin yöneticisi olduğu tahmin edilen kişinin mezarı ilk olarak 1885 yılında keşfedilmiş ancak yeterli araştırma yapılmamıştı. 2010 yılında tekrar ortaya çıkarılan mezar içerisinde yapılan araştırmalar sırasında çeşitli gıda maddeleri bulunmuş ve bulunanlar incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmişti.

Mezarda bulunan bezle örtülü kavanozun içinden çıkan beyaz kütleyi incelemeye alan araştırmacılar, beyaz kütlenin gizemini çözebilmek adına uzun süredir çalışıyorlardı. İlk olarak kavanozun içinde protein bileşenlerini saflaştıran ve bunları sıvı kromatografisi ve kütle spektrometresi analizlerine sokan bilim insanları, en sonunda maddenin içeriğini ortaya çıkarabilmişlerdi. Araştırmalar sonucunda maddenin inek sütü ile koyun ya da keçi sütü karşımı olduğu ortaya çıkarıldı.

Kavanozun sarılı olduğu tuval bezinin ise sıvılardan çok katıları muhafaza edebilecek yapıya sahip olduğunu gören bilim insanları, böylece kavanozda yer alan maddenin peynir olduğuna kanaat getirerek, ellerindeki maddenin bugüne kadar keşfedilmiş en eski peynir olduğunu dünyaya duyurdular.