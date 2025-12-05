Egea'da 200 Bin TL'lik İndirim: Fiat'tan Yıl Sonu Kampanyası!

Fiat'ın en çok satılan modellerinden biri olan Egea şok bir indirimle gündeme geldi. Aralık ayıyla birlikte yıl sonu indirimlerine başlayan Fiat, 1.6 MJet Egea modellerinde geçerli 200 bin liralık bir indirim yayınladı. İşte 2025 Aralık Fiat Egea fiyat listesi ve detaylar...

Fiat Egea'da 200 Bin TL İndirim!

Fiat yılın son ayında Egea için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Markanın paylaştığı Aralık ayı fiyatlarına göre özellikle Egea Sedan 1.6 dizel versiyonlarında 201 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Bu hamle markanın modelini yeniden öne çıkarmak istediğini gösteriyor.

Türkiye’de 9 yıl üst üste en çok satan model olan Egea Sedan, 2025’te eski temposunu yakalayamadı ve 11 ay sonunda satış sıralamasında 3. sıraya kadar geriledi. Kasım ayında sadece 1794 adet satılması da Fiat’ın Aralık ayına güçlü bir kampanyayla girmesinde etkili oldu.

2025 Aralık Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi

Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy (Manuel) 1.099.900 TL

Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Urban (Manuel) 1.219.900 TL

Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Lounge (Manuel) 1.279.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy (Manuel) 1.299.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy (Otomatik) 1.629.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Urban (Manuel) 1.359.900 TL

2025 Aralık Fiat Egea Cross Fiyat Listesi

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Easy (Manuel) 1.224.900 TL

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Urban (Manuel) 1.344.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP Urban (Manuel) 1.484.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP Lounge (Otomatik) 1.764.900 TL