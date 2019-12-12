DxOMark, Motorola One Zoom’un Kamera Özelliklerini Değerlendirdi

Motorola One Zoom, Motorola’nın bir süredir piyasaya sürdüğü en çok yönlü ve en iyi kamera özelliklerine sahip telefonu olarak dikkat çekiyor. DxOMark da Motorola One Zoom hakkındaki detaylı incelemesini paylaştı.

Söz konusu incelemeye göre, Motorola One Zoom’un kameraları DxOMark’ın veritabanındaki telefonların yarıdan fazlasıyla rekabet edemeyecek düzeyde. Telefonun toplam skoru 87 ve bu skoru da büyük oranda ana kamerasına borçlu.

Cihaz, doğru pozlama, doğru otomatik odaklama, güzel bokeh'ler ve flaş açıkken güzel pozlama özelliklerine sahip. Fakat telefoto kamera, orta ve uzun mesafelerde otomatik netleme konusunda sorunlar yaşıyor. Buna ek olarak, tüm kameralar sınırlı dinamik aralıktan muzdarip ve doğru şekilde çalışmasına rağmen otomatik odaklama zaman zaman oldukça yavaş kalıyor.

Video kayıt özelliklerine bakıldığında ise, stabilizasyon düzgün çalışıyor, otomatik odaklama özelliği tüm aydınlatma koşullarında oldukça iyi odaklanıyor ve gece bile gürültü oldukça düşük seviyede kalıyor. Fakat detaylar zayıf, dinamik aralık dar ve renk oluşturma kısmı da hatalı.

Sonuçta, DxOMark telefonun kamera kurulumunun fiyatına göre çok yönlü olduğunu söylüyor. Bu doğru bir ifade fakat kalite konusunda sınıfta kalıyor. DxOMark’ın Motorola One Zoom hakkındaki detaylı incelemesinin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.