Daha Üçüncü Oyun Çıkmadı! Dying Light 4 İçin Düğmeye Basıldı

Son haftalarda oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Dying Light: The Beast, çok yakında oyuncularla buluşacak. Zombi temalı oyunlarıyla tanınan Techland’in geliştirdiği yeni oyun, serinin unutulmaz karakteri Kyle Crane’in yıllardır merak edilen akıbetini gözler önüne serecek. Bu nedenle çıkış tarihi yaklaşırken heyecan giderek artıyor.

Stüdyo bir yandan The Beast için geri sayıma başlamışken diğer yandan da gelecek yıllarda çıkarabileceği yeni oyun fikirlerini masaya yatırmaya şimdiden başlamış durumda. İşte ayrıntılar...

Techland, Gelecek Dying Light Oyunları için Planlara Başladı

19 Eylül'de piyasaya sürülecek Dying Light: The Beast, serinin üçüncü oyun olarak görülüyor. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oynanabilecek. Ayrıca bu yıl bitmeden eski nesil konsollara da sunulacak. Aslında daha erken satışa sunulması planlanıyordu ancak oyundaki bazı sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

İlk ve ikinci oyun arasındaki boşluğu doldurarak Kyle Crane’in yaşadıklarını gözler önüne serecek yapımın ardından Techland, serinin yeni halkaları için de resmen çalışmalara başladı. Oyunun yönetmeni Nathan Lemaire, stüdyonun şu an tüm odağını The Beast’in kusursuz bir şekilde çıkmasına verdiğini ancak geliştiricilerin her zaman yeni fikirler ürettiğini de aktardı.

Lemaire, “Geliştiricilerin aklını durduramazsınız, sürekli olarak ‘Daha fazlasını nasıl yapabiliriz? Bir sonraki adım neresi olabilir?’ diye konuşuyoruz” sözleriyle serinin geleceğine dair ilk ipuçlarını verdi. Bu açıklamalara göre Dying Light: The Beast’in aslında serinin üçüncü oyunu olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Nitekim çeşitli kaynaklar da bunu destekliyor.

Techland’in önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği dördüncü oyunun ise hangi isimle geleceği ve nasıl bir hikâyeyi merkezine alacağı şimdiden büyük merak konusu. Henüz resmi bir takvim ya da detay paylaşılmamış olsa da stüdyonun geleceğe dair çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığı artık netleşmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.