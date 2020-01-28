Dying Light: Bad Blood Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor, Kaçırmayın

Geçtiğimiz hafta içerisinde Dying Light 2 oyununun belirsiz bir tarihe ertelendiğini öğrenmiştik. Çıkışına muhtemelen az bir zaman kala gelen bu haber elbette bizleri üzdü. Ancak Techland, bu kötü haberin ardından bizleri sevindirmek için ufak bir sürpriz yaparak Dying Light: Bad Blood oyununun ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığını müjdeledi.

Dying Light: Bad Blood, orijinal oyun için hazırlanmış olan bir Battle Royale oyunu oluyor. 2018 yılının Eylül ayı içerisinde Steam üzerinden erken erişime açılmıştı. Şimdi ise PlayStation 4, PC ve Xbox One genelindeki tüm Dying Light oyuncuları için ücretsiz olarak sunuluyor. Sahip olmak için yapmanız gereken ise aslında oldukça basit. Buradan Dying Light hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve Steam, PlayStation Network veya Microsoft hesabınızla ilişkilendiriyorsunuz ve Dying Light: Bad Blood artık sizin oluyor.

Battle Royale oyununda yürüyen ölülerin istila ettiği bir bölgeye giriyorsunuz. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla veya diğer oyuncular ile bir ekip kurarak oynayabiliyorsunuz.

PvP ve PvE'yi birbirine kaynaştıran Dying Light: Bad Blood'da, silah ve ganimet toplayacak, karakterinizin seviyesini yükseltmek için yürüyen ölüleri öldürüp yuvalarını yok ettikten sonra kan örneklerini de alarak bölgeden canlı çıkmayı başarmış tek oyuncu olmak için mücadele vereceksiniz. Ayrıca hikaye modundaki parkur sistemi burada da kullanılıyor. Bizlere oldukça heyecanlı ve bir o kadar da keyifli bir deneyim sunan oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden keyifli oyunlar dilerim.