Yeni Dying Light Oyunundan Güçlü Başlangıç! Türk Oyuncular Beğendi

Techland tarafından geliştirilen efsane zombi serisi Dying Light, yeni oyunu The Beast ile sahneye çıktı. Kısa süre önce çıkış yapan yapım, sadece birkaç gün içinde on binlerce oyuncuya ulaştı ve Türkiye’de de büyük bir ilgi gördü. Steam verilerine göre yapım, kullanıcıların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar alarak güçlü bir başlangıç yaptı. İşte ayrıntılar...

Dying Light: The Beast, Oyuncuların Genelinden Olumlu Yorumlar Aldı

Ön sipariş dönemini geride bırakan Dying Light: The Beast, 18 Eylül’de resmi olarak piyasaya sürüldü. Kısa sürede dünya genelinde 20 bini aşkın inceleme toplayan yapım, bu yorumların büyük bölümünden “çok olumlu” geri dönüş aldı. Türkiye’deki oyuncuların değerlendirmeleri ise “son derece olumlu” oldu.

Dying Light: The Beast Konusu

Serinin yeni halkası Dying Light: The Beast, oyuncuları ilk oyundan bilinen Kyle Crane’in karanlık hikâyesine sürüklüyor. Uzun yıllar süren esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Crane, hem insan hem de yaratık yanıyla mücadele ederken, Baron adıyla bilinen gizemli düşmana karşı intikam peşine düşüyor.

Dying Light: The Beast Fiyatı

Oyun, Steam Türkiye’de 44,99 dolar etiketle satışa sunuldu. Bu da yaklaşık 1.850 TL’ye denk geliyor. Yapımın ilerleyen dönemlerde Steam kampanyalarında yüzde 70-80 oranında indirime girmesi muhtemel.

Dying Light: The Beast Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşlemci: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800X Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700 RAM: 16 GB 16 GB İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha yeni Windows 10 veya daha yeni Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1060 / AMD Radeon 5500 XT / Intel ARC A750 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon 6750 XT / Intel ARC B580 Depolama: 70 GB (SSD Zorunlu) 70 GB (SSD Zorunlu)

