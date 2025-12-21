Snapdragon İşlemcili Bilgisayar Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Japonya merkezli bilgisayar markası Dynabook, Snapdragon işlemcisine sahip bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla bilrikte Dynabook XD5 isimli bilgisayarın teknik özellikleri ve fiyatı beli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan laptop, işlemcinin yanı sıra uzun pil ömrü ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Dynabook XD5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Teknolojisi: TFT LCD

Pil Ömrü: 28 saate kadar

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 çekirdek, 3.4GHz'e kadar)

Ekran Kartı: Snapdragon entegre GPU

Portlar: İki adet USB4, iki adet USB-A (5Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet 1GbE Ethernet, bir adet microSD ve bir adet 3.5mm ses girişi

Depolama: 512 GB SSD

RAM: 16 GB

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Dolby Atmos: Destekliyor.

Boyutlar: 312,4 x 222,5 x 18,7-18,9 mm

Ağırlık: 974 gram

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Dynabook XD5, TFT LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Yalnızca 974 gram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, bu sayede gün içerisinde çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Çok şık bir görünüme sahip olan laptop 312,4 x 222,5 x 18,7-18,9 mm boyutlarında.

Dizüstü bilgisayarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon X Plus X1P-42-100 işlemcisi bulunuyor. Sekiz adet çekirdek içeren bu işlemci, 3.4GHz'e kadar hız sunuyor. Paylaşılan bilgilere göre Dynabook'un yeni bilgisayarında yer alan NPU, 45 TOPS gücünde yapay zekâ performansı sağlayabiliyor.

Bilgisayarda 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama yer alıyor. XD5, boşta 28 saate kadar, video oynatmada ise 16 saate kadar kullanım imkânı sağlıyor. Böylece dizüstü bilgisayarı sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bu da hem genel PC kullanım deneyimini hem de verimliliği bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın bataryasını değiştirilebiliyor. Portlar arasında iki adet USB4, iki adet USB-A (5Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet 1GbE Ethernet, bir adet microSD ve bir adet 3.5mm ses girişi bulunuyor. Dynabook XD5 ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor.

Dynabook XD5 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Dynabook XD5 için 219.780 yen (59.655 TL) fiyat etiketi belirlendi. İnce ve hafif bir laptop olan Dynabook XD5 Japonya'da satışa sunuldu. Snapdragon işlemcisiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bilgisayarın diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.