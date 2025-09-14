e-Devlet İçin Yeni Güncelleme: Elektronik Tebligat ve Yeni Kimlik Altyapısı

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar ve internet sitelerini sıraladığımızda ilk 10 sırada gelen e-Devlet, vatandaşın pek çok işini hallettiği önemli bir mecra haline geldi. Bu noktada pek çok farklı işlemin gerçekleştirildiği uygulama daha fazla işlem yapılabilmesi adına yenileniyor. e-Devlet uygulamasına ve internet sitesine kapsamlı bir güncelleme geliyor. İşte detaylar...

e-Devlet’te Yeni Dönem Başlıyor: Elektronik Tebligat, Ortak Ödeme ve Dijital Kimlik

Türkiye’nin 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Programı açıklandı. Program dijital dönüşümü hızlandıracak adımlarıyla dikkat çekiyor. e-Devlet Kapısı, önümüzdeki yıllarda elektronik tebligat, ortak ödeme altyapısı ve dijital kimlik uygulamalarıyla daha kapsamlı bir hizmet noktası haline gelecek.

Tebligatlar Dijital Ortama Geliyor!

Yeni plan çerçevesinde, “e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti” devreye alınacak. Böylece vatandaşlara gönderilen resmi tebligatlar doğrudan e-Devlet üzerinden iletilecek. Ayrıca farklı kamu kurumlarının ödeme ve doğrulama işlemleri tek çatı altında toplanarak kullanıcıların daha hızlı ve güvenli şekilde işlem yapabilmesi sağlanacak.

Blokzincir Tabanlı Dijital Kimlik Dönemi Başlıyor!

Önümüzdeki süreçte blokzincir teknolojisini temel alan dijital kimlik sistemi de hayata geçirilecek. Bu yeni yapı güvenli kimlik doğrulamanın yanı sıra kamu hizmetlerinde daha şeffaf ve denetlenebilir süreçler sunacak. Aynı zamanda açık kaynak çözümlerinin kamu kurumlarında yaygınlaştırılması da planlar arasında.

Orta Vadeli Program yalnızca kamu hizmetlerine yönelik değil teknoloji alanında da önemli hedefler içeriyor. Yerli yapay zekâ modelleri geliştirilecek, araştırma merkezleri artırılacak ve TRUBA süper bilgisayarının kapasitesi büyütülecek. Türkçe’ye özgü dil modelleri ile yapay zekâ çözümleri desteklenecek. Ayrıca programda kuantum bilişim, kuantum sonrası şifreleme teknikleri ve ulusal veri politikalarının güçlendirilmesine yönelik adımlar da yer alıyor.

