EA, BioWare'i Star Wars Uğruna Kapatmış

Bloomberg muhabiri Jason Schreier, Mass Effect ve Dragon Age serilerinin yapımcısı BioWare'in kapanmasının arkasında yeni bir Star Wars oyunu olduğunu öne sürdü. Schreier'in kaynakları EA'nın yeni Mass Effect ile Star Wars Battlefront 3 arasında seçim yaptığını ve daha güvenli gördüğü Star Wars oyununa yöneldiğini anlatıyor. EA iddiayı doğrulamadı.

BioWare'in Kapanışının Perde Arkası

Schreier konuyu bilen ve adını vermeyen kaynaklara dayanarak kararın perde arkasını yazdı. Suudi Arabistan önderliğindeki grubun satın almasının ardından EA yöneticileri oyun portföyünü gözden geçirdi. Önlerinde her biri yüz milyonlarca dolara mal olacak 2 bilim kurgu aksiyon oyunu vardı. Bunlardan biri Star Wars Battlefront 3, diğeri BioWare'in yeni Mass Effect oyunuydu.

Kaynakların anlattığı kadarıyla EA, Battlefront'u yeni bir Mass Effect'e kıyasla "daha az riskli, daha öngörülebilir bir bahis" olarak gördü. Şirket 2 projeyi birden sürdürmek yerine Star Wars'u seçti. Bloomberg bu tercihi BioWare'in kapanmasındaki ana etkenlerden biri olarak sunuyor ama tek neden olarak göstermiyor. İç adının Mass Effect Universe olduğu belirtilen iptal edilmiş oyunun tanıtım videosu internete sızmıştı.

Star Wars Battlefront 3'ün Son Durumu

Bloomberg'e göre EA'nın Mass Effect'in önüne koyduğu Battlefront 3'ün geliştirmesi 30 Ekim 2026 itibarıyla başlamadı. Oyunu DICE ile Respawn Entertainment'ın birlikte geliştirmesi bekleniyor. EA BioWare'i kapattığını duyurduğu 21 Ekim 2026 tarihli iç mektubunda bu 2 stüdyonun "gelecekteki bir proje" için güçlerini birleştireceğini yazmıştı. Ancak projenin adını vermemişti. Variety'nin kaynakları projenin Lucasfilm için hazırlanan Battlefront 3 olduğunu söylemişti.

Serinin son oyunu Star Wars Battlefront II, 2017'deki çıkışında ganimet kutusu tepkisiyle sarsılmış, sonraki güncellemelerle toparlanmıştı. Oyun 2025'te Steam'de eşzamanlı oyuncu rekoru kırarak yeniden gündeme geldi. Battlefront II, Steam Türkiye'de 39,99 dolardan satılıyor. Bu da Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 1 bin 994 TL'ye denk geliyor. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Kararı Etkileyen Diğer Gelişmeler

Bloomberg kararı EA'nın borç yüküyle de ilişkilendiriyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) önderliğindeki grubun 55 milyar dolarlık satın almayı 4 Ağustos 2026'da tamamlamasıyla EA, yaklaşık 18 milyar dolar borç üstlendi. Schreier de X hesabından yaptığı paylaşımda EA'nın borcunu ödemek için öngörülebilir bir yıllık nakit akışına ihtiyaç duyduğunu yazdı. Muhabire göre takvimine uyan bir Battlefront 3, büyük olasılıkla defalarca ertelenecek bir Mass Effect'ten daha değerli.

Bloomberg, BioWare'in son oyunlarının eski yapımları kadar beğenilmemesinin, Dragon Age: The Veilguard'ın beklenen satışa ulaşamamasının ve şirket içindeki yönetim değişikliğinin de kararı etkilediğini yazdı. Yeni yönetimde stüdyoları savunan Laura Miele'nin etkisi azalırken eski EA Sports başkanı Cam Weber ile operasyonlardan sorumlu David Tinson öne çıktı. BioWare'in kapanışını duyuran iç mektubu da bu 2 yönetici imzalamıştı.

EA'nın İddiaya Yanıtı

EA sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada kararı aylar süren planlama, inceleme ve analizin ardından ortaklaşa aldıklarını söyledi. Sözcüye göre değişen iş koşulları, sektördeki gelişmeler ve uzun vadeli öncelikler de değerlendirildi. Sözcü bu tür kararların hiçbir zaman kolay olmadığını, ekipleri gelecekteki en büyük fırsatlara yöneltmek zorunda kaldıklarını da ekledi. Açıklamada Star Wars ya da Mass Effect adı geçmiyor. EA iddiayı ne doğruladı ne yalanladı.

Haberin kaynağı Jason Schreier, 2019'da Kotaku'da BioWare'in Anthem sürecindeki sorunları içeriden anlatan haberiyle tanınan bir muhabir. EA, Mass Effect ve Dragon Age markalarının geleceği konusunda bir açıklama yapmadı. Mass Effect Legendary Edition, Steam Türkiye'de 59,99 dolardan, yani aynı kurla 2 bin 991 TL'den satışta kalıyor. Türkçe dil desteği bu oyunda da yok.

Editörün Yorumu

"Öngörülebilir" kelimesi, geliştirmesine başlanmamış bir oyun için bana fazla iyimser geliyor. Battlefront II bile ancak yıllar süren güncellemelerle sevilen bir oyuna dönüştü. Düzenli nakit bekleyen, borç baskısı altındaki bir EA'nın bu kez o kadar sabrı olmayabilir. Sadık kitlesi olan bir rol yapma serisinin yeni oyununu stüdyosuyla birlikte kapatmak da kolay geri alınacak bir karar değil. Battlefront 3 takvimine uyarsa EA haklı çıkar. Ertelemelerle boğuşursa Mass Effect'in boşuna feda edildiğini düşüneceğim.