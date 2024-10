EA Play, Epic Games Store'a Geldi: Özel İndirim ile Ucuza Abonelik Alma Fırsatı!

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Electronic Arts tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan EA Play isimli abonelik hizmeti Epic Games Store'a da eklendi. Buna özel olarak bir indirim fırsatı da sunuldu.

Epic Games Store'da EA Play Fiyatı Ne Kadar?

Epic Games Store'da EA Play aboneliği kampanya kapsamında 35,19 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu ücretin yalnızca ilk ay geçerli olduğunu, sonraki aylarda ücretin 219,99 TL'ye yükseleceğini belirtelim. Kampanya 15 Kasım 2024 TSI 21.00'de sona erecek.

Oldukça önemli bir fırsat sunan kampanya sayesinde uygun bir fiyat karşılığında Electronic Arts'ın oyunlarını oynayabilirsiniz. Bu oyunlar arasında EA Sports FC 24, Immortals of Aveum, Star Wars Jedi Survivor, Need for Speed Unbound ve daha çok sayıda yapım bulunuyor.

Aylık yerine yıllık ödeme yapmak isteyen kişiler için de bir seçenek mevcut. Epic Games Store'da popüler aboneliğin yıllık ücreti 1.499,99 TL olarak belirlendi.

EA Play şu anda Steam'de aylık 5,99 dolar (205 TL) fiyata sahip. Dolayısıyla Epic Games, Electronic Arts'ın abonelik hizmetini çok uygun fiyata deneme fırsatı sunuyor.

EA Play Aboneliğinin Avantajları

EA Play aboneliği sayesinde seçilmiş yeni oyunları 10 saate kadar deneyebilir, kütüphanede yer alan tüm oyunlara sınırsız şekilde erişebilir ve hatta indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Popüler abonelik hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.