EA SPORTS FC 24'ün EURO 2024 Güncellemesi Geliyor: Tarih Verildi!
EA SPORTS FC 24'ün merakla beklenen EURO 2024 güncellemesinin yayınlanacağı tarih açıklandı. İşte detaylar!
Lisans haklarının EA'ye geçmesiyle birlikte uluslararası turnuvalar her 2 yılda bir EA'in futbol oyunu olan EA SPORTS FC'de yerini alıyor ve bu yıl ki EURO 2024 güncellemesinin geleceği tarih de nihayet açıklandı.
Geçmişte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için çok kez karşılaştığımız özel mod ve güncelleme süreci bu yıl da gerçekleşecek ve oyuncular bir süredir EURO 2024 güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyorlardı.
EURO 2024 Modu 6 Haziran'da Geliyor
Get ready for a festival of football.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 4, 2024
UEFA EURO 2024 is coming to #FC24 on June 6. pic.twitter.com/5GjVcfefBW
İlk olarak geçtiğimiz yılın Kasım ayında bu güncellemenin 2024 yılı içerisinde oyunseverlerle buluşacağı açıklanmıştı. Şimdi ise doğrudan EA SPORTS FC'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre 6 Haziran günü oyuncular EURO 2024 güncellemesine kavuşacaklar.
Güncelleme kapsamında EURO 2024 modu oyuna eklenecek ve Ultimate Team için birçok yeni kart, paket ve oyun içi içeriğin eklenmesi bekleniyor. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte yıllardır oyunda yer almayan Türkiye milli takımı da oyundaki yerini alacak.
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Güncellemeye dair şimdilik daha fazla detay paylaşılmış değil. Peki sizin EURO 2024 güncellemesinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.