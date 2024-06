EA SPORTS FC 24'ün EURO 2024 Güncellemesi Geliyor: Tarih Verildi!

Lisans haklarının EA'ye geçmesiyle birlikte uluslararası turnuvalar her 2 yılda bir EA'in futbol oyunu olan EA SPORTS FC'de yerini alıyor ve bu yıl ki EURO 2024 güncellemesinin geleceği tarih de nihayet açıklandı.

Geçmişte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için çok kez karşılaştığımız özel mod ve güncelleme süreci bu yıl da gerçekleşecek ve oyuncular bir süredir EURO 2024 güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyorlardı.

Get ready for a festival of football.



UEFA EURO 2024 is coming to #FC24 on June 6. pic.twitter.com/5GjVcfefBW