1820 TL'lik Dev İndirim: Ucuz EA SPORTS FC 25 Fırsatı!
En iyi futbol oyunlarından biri olan EA SPORTS FC 25 indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunu 1.820 TL daha ucuza satın almak mümkün.
Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25 de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
EA SPORTS FC 25 Çok Ucuzladı
Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 25 Epic Games Store'da yüzde 70 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 1.820 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.
Kampanya 12 Haziran'da sona erecek. 2024 yılının eylül ayında satışa sunulan futbol oyunu, kariyer modundan 5'e 5 Rush moduna kadar çeşitli modldar içeriyor. Bu, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor.
EA SPORTS FC 25 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
EA SPORTS FC 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT / Nvidia GTX 1660
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan