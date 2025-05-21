1820 TL'lik Dev İndirim: Ucuz EA SPORTS FC 25 Fırsatı!

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25 de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

EA SPORTS FC 25 Çok Ucuzladı

Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 25 Epic Games Store'da yüzde 70 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 1.820 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

Kampanya 12 Haziran'da sona erecek. 2024 yılının eylül ayında satışa sunulan futbol oyunu, kariyer modundan 5'e 5 Rush moduna kadar çeşitli modldar içeriyor. Bu, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor.

EA SPORTS FC 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

Windows 10 - 64-Bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti

AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

EA SPORTS FC 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri