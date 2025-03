Ücretsiz Oyunları Oynarken Oturduğunuz Yerden Para Kazanacaksınız

Microsoft, Xbox Game Pass kullanıcılarını heyecanlandıracak bir yeniliği duyurdu: Artık Game Pass Ultimate ve PC Game Pass sahipleri, bazı ücretsiz oyunlarda özel içerikler ve oyun içi paralar kazanacak.

Bu sistem daha önce Riot Games'in geliştirdiği yapımlarla başlamıştı. Şimdi The Finals ve Call of Duty: Warzone gibi dev yapımları da bünyesine katmaya başladı. Üstelik sadece bu iki oyunla da sınırlı değil; dört yeni oyunda eğlendikçe oyun içi para kazanacaksınız.

Nisan Ayında Gelecek İçerikler

Microsoft, Game Pass üyelerine özel içerikler sunmaya 2022'de başlamıştı. League of Legends, Valorant ve Teamfight Tactics gibi Riot Games yapımlarıyla hayat bulan bu sistem, zamanla Genshin Impact ve Overwatch 2 gibi oyunları da kapsadı. Şimdi ise listeye dört yeni oyun eklendi. Oyunlar şöyle:

The Finals – Stryker Grid Set, 3 silah kaplaması, 500 Multibucks ve %25 XP artışı

– Stryker Grid Set, 3 silah kaplaması, ve Naraka: Bladepoint – Tüm kahramanlar, özel Xbox ekipmanları ve Phoenix Princess Paketi

– Tüm kahramanlar, ve Phoenix Princess Paketi Heroes of the Storm – 30 kahramanı ücretsiz açma fırsatı

– 30 kahramanı ücretsiz açma fırsatı Smite 2 – Özel High Velocity Hecate kostümü, 5 tanrı ve oyun içi ifadeler

– Özel High Velocity Hecate kostümü, ve oyun içi ifadeler Warzone — Detaylar Nisan ayında açıklanacak.

Bu avantajlardan yararlanmak için oyuncuların oyun hesaplarını Xbox profilleriyle bağlamaları yeterli olacak. Game Pass Ultimate üyeleri, bulut, konsol ve PC üzerinden bu ödülleri talep edebilecek.