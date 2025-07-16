EA SPORTS FC 26'nın Fragmanı Yayınlandı! Çıkış Tarihi de Açıklandı

Uzun süredir merakla beklenen EA SPORTS FC 26'nın ilk fragmanı yayınlandı. Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu için paylaşılan video, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

EA SPORTS FC 26'nın Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26'nın ilk fragmanı 16 Temmuz tarihinde saat 18.57'de paylaşıldı. EA SPORTS FC'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 2 dakika 25 saniye uzunluğunda. Fragman, yeni oyununun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Videonun kapağında futbol dünyasının efsanevi isimlerinden Zlatan Ibrahimovic'in yer alması dikkat çekti. Önceki sızıntılar, Ibrahimovic'in Ultimate Edition kapağında da yer alacağını işaret ediyordu. Videonun kapak görseli bu söylentileri doğruladı.

FIFA 23, Electronic Arts'ın FIFA adını taşıyan son oyunu olmuştu. Şirket, lisans nedeniyle sonraki oyunlarda EA SPORTS FC adıyla oyunlar çıkarmaya başlamıştı. Bu marka adıyla EA SPORTS FC 24 ve EA SPORTS FC 25 satışa sunulmuştu. Yeni oyun da bu nedenden ötürü EA SPORTS FC 26 olarak adlandırıldı.

EA SPORTS FC 26 Ne Zaman Çıkacak?

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.