EA SPORTS FC 26'nın Ultimate Team Videosu Yayınlandı

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26'nın Ultimate Team modunu tanıtan bir video yayınlandı. Bununla birlikte serinin yeni oyununda söz konusu modun neler sunacağı belli oldu.

EA SPORTS FC 26'ın Ultimate Team Modu Tanıtıldı

EA SPORTS FC'nin resmî YouTube kanalı üzerinden EA SPORTS FC 26'nın yeni videosu paylaşıldı. 5 dakika 52 saniye uzunluğundaki videoya göre yeni oyunun Ultimate Team modunda Canlı Etkinlikler, turnuvaların geri dönüşüyle birlikte çeşitli müsabakaların merkezi olacak.

Yoğun istek üzerine geri dönen Turnuvalar'da kazananlar tur atlayacakken kaybedenler ise lobiye geri gönderilecek. Turnuva eşleştirmesi sayesinde her maçta mutlaka sizinle aynı turda olan bir rakiple karşılaşacaksınız. Bu sayede her turdaki karşılaşmalar yoğun rekabet içerecek.

Canlı Etkinlikler'de ayrıca Gauntlet de olacak. Kulüp derinliğini test etmek için tasarlanan bu özellik, farklı kadrolarla mücadele etme kabiliyetini sınayacak. Her Gauntlet belirli sayıda maçtan oluşacak. Tüm yeniliklere ve değişikliklere aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.847 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.067 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 3.999,99 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26'da Türkçe Spiker Olacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın Steam sayfasında oyunun Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olacağı bilgisi mevcut. Epic Games Store sayfasında ise seslendirme kısmında Türkçe de yer alıyor. Bu, oyunun Türkçe spiker desteğ ile geleceğini gösteriyor.

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.