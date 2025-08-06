The Elder Scrolls Online Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

MMORPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. The Elder Scrolls Online kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu ister bilgisayar ister konsol üzerinden belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

The Elder Scrolls Online Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan The Elder Scrolls Online Steam, Epic Games, Xbox ve PlayStation mağazaları üzerinden ücretsiz oldu. Oyunu bu mağazalar üzerinden indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanya 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Bu etkinlik sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Eğer oyunu beğendiyseniz indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. Oyun Steam'de 11,99 dolardan (487 TL) 2,99 dolara (121 TL) düştü.

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği The Elder Scrolls Online Epic Games mağazasında 349 TL yerine 87, 25 TL'ye, PlayStation mağazasında 449,99 TL yerine 112,49 TL'ye, Xbox mağazasında ise 450 TL yerine 112,50 TL'ye satılmaya başlandı.

The Elder Scrolls Online Fragmanı

The Elder Scrolls Online Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel® Core™ i5 2300 or AMD FX4350

Intel® Core™ i5 2300 or AMD FX4350 RAM: 4 GB

GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® 560 / AMD Radeon 6870

NVIDIA GeForce® 560 / AMD Radeon 6870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

The Elder Scrolls Online'ın yüklenebilmesi için en az 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

The Elder Scrolls Online Nasıl Bir Oyun?

The Elder Scrolls Online, MMORPG yani devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma türünde bir oyundur. Elder Scrolls serisinin evreninde geçen oyun, ana hikâyeden yaklaşık bir yıl öncesini konu alıyor. ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen yapımda Tamriel bölgesinin büyük bir kısmını bulunuyor.

MMORPG olmasına rağmen hikâyeye çok önem veren oyunda istediğiniz ırkı seçip oynamaya başlayabilirsiniz. Kaliteli grafikleri, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan yapımın 80 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.