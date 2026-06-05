EA SPORTS FC 27'de Türkçe Spiker Olacak mı? Heyecanlandıran Paylaşım

EA SPORTS FC serisi (eski adıyla FIFA) yıllardır Türkçe alt yazı ve menü desteğiyle birlikte karşımıza çıkıyordu. Spiker içinse Türkçe dil desteği bulunmuyordu ancak bu durum, EA SPORTS FC 26 ile birlikte değişti. Bu oyun, Türkçe spiker desteği ile birlikte sunuldu. Bu önemli değişikliğin serinin sonraki oyunlarında da devam edip etmeyeceğini merak eden kişiler ise gözlerini şimdiden sonraki yapıma çevirmiş durumda. Peki, EA SPORTS FC 27'de Türkçe spiker olacak mı?

EA SPORTS FC 27'de Türkçe Spiker Bulunacak mı?

Spor spikeri ve sunucu Ertem Şener, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımda EA SPORTS ve FC 27 etiketlerine yer verildi. Fotoğrafta ise hem bu etiketler hem de fotoğraftaki mikrofonlu kulaklık, EA SPORTS FC 27'de Türkçe spiker desteğinin yer alacağının düşünülmesine sebep oldu.

Bu gizemli paylaşım, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Oyunda tek spiker Ertem Şener mi olacak yoksa EA SPORTS FC 26'da olduğu gibi Şener'in yanında tanıdık bir isim daha bulunacak mı? Electronic Arts genellikle yeni FC oyunlarına dair bu tarz önemli gelişmeleri yaz aylarındaki resmî tanıtım dönemlerinde duyurduğunu da belirtelim.

Türkçe spiker desteğine dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Serinin önceki yapımları için yapılan duyurular ve sosyal medya paylaşımı göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen yakında duyuru gelecektir. Elbette resmî açıklama olmadığından dolayı oyunun Türkçe spiker desteğine sahip olmama ihtimali de bulunuyor.

Serinin bir önceki oyununda Türkçe spikerin yer alması, bu ihtimali oldukça güçlendiriyor çünkü bu büyüklükteki seslendirme ve yerelleştirme projelerine genellikle tek bir oyun için yatırım yapılmaz. Stüdyo aşaması, binlerce oyuncu isminin seslendirilmesi ve oyun için dinamik repliklerin veri tabanına eklenmesi ciddi bir bütçe ve zaman gerektirir. Dolayısıyla Electronic Arts'ın bu yatırımı yapmasının ardından serinin diğer oyunlarında da Türkçe spiker desteğinin yer alması bekleniyor.

EA SPORTS FC 26'yı Kimler Seslendirmişti?

EA SPORTS FC 26'nın Türkçe spikerleri arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. FC 26'yı Türkçe seslendirme ile oynamak için ayarlar menüsünden yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor. Bunun için öncelikle oyunun ana menüsünde bulunan dişli çark simgesine basın ve ardından "ayarlar" kategorisini açın. Bir sonraki adımda "Oyun Ayarları" bölümüne girin ve "Ses" sekmesinden "Anlatım Dili" kısmını Türkçe yapın.

EA SPORTS FC 27 Ne Zaman Çıkacak?

EA SPORTS FC 27'nin 2026 yılının eylül ayında Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulması bekleniyor. Serinin bir önceki oyunu EA SPORTS FC 26, 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülmüştü.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını seven biri olarak EA SPORTS FC 26'nın hem oynanış sistemini hem grafiklerini hem de Türkçe spikeri desteğini çok beğenmiştim. Türkçe spiker, maçın atmosferini bambaşka bir boyuta taşıyor ve oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Dolayısıyla serinin yeni oyunu ile ilgili yeni gelişme oldukça heyecanlandırdı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu konu ile ilgili resmî bir açıklama gelecektir.