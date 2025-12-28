Aşırı Hafif Oyuncu Kulaklığı Tanıtıldı! Gürültü Engelleme ve Dahası

Oyuncular için bir kulaklıkta en önemli unsurların başında gecikme süresi ve rahat kullanım geliyor. Edifier tarafından yeni tanıtılan Hecate Air 3 Commander isimli kulaklık ise bu iki temel gereksinim üzerinde duruyor. Böylece oyun deneyimini bir üst seviyeye taşırken rakiplere karşı da ciddi bir avantaj elde etme olanağı sunuyor.

Edifier Hecate Air 3 Commander Özellikleri

Ağırlık : 35 gram

: 35 gram Bağlantı Teknolojisi : Bluetooth 6.0 ve 2.4GHz (Flash Speed Düşük Gecikme)

: Bluetooth 6.0 ve 2.4GHz (Flash Speed Düşük Gecikme) Uyumluluk : PC, Telefon, Tablet, PlayStation 4 ve PlayStation 5 (USB-A ve USB-C desteği)

: PC, Telefon, Tablet, PlayStation 4 ve PlayStation 5 (USB-A ve USB-C desteği) Pil Ömrü : 18 saat (Bluetooth Modu) / 15 saat (2.4GHz Modu)

: 18 saat (Bluetooth Modu) / 15 saat (2.4GHz Modu) Mikrofon : Yapay zeka destekli gürültü engelleme (ENC)

: Yapay zeka destekli gürültü engelleme (ENC) Dayanıklılık : IPX4 (Su sıçramalarına dayanıklı)

: IPX4 (Su sıçramalarına dayanıklı) Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Edifier Hecate Air 3 Commander, uzun saatler boyunca kullanıma uygun bir şekilde geliştirildi. Baskı hissini minimum seviyede tutulduğu bir tasarımla birlikte gelen kulaklık, hava akışı sağlayarak terlemenin önüne geçiyor. 35 gram ağırlığa sahip olan bu kulaklığı hem bilgisayarınıza hem telefonunuza aynı anda bağlamanız mümkün.

Flash Speed teknolojisi sayesinde sesi çok hızlı bir şekilde ileten cihaz, düşük gecikme sayesinde oyunlarda görüntünün sesten önce gelmesi gibi sorunlarla karşılaşmanızı önlüyor. Bluetooth 6.0 desteğine sahip bu modeli müzik dinlerken herhangi bir kopma ve benzeri olumsuz durumlarla karşılaşmadan kullanabiliyorsunuz.

Hızlı şarj desteğine sahip olan bu kulaklık, Bluetooth modunda 18 saate, 2.4Ghz modunda ise 15 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesindeyse sesinizi net bir şekilde iletebiliyor. Öte yandan IPX4 sertifikası bulunuyor. Bu da cihazın hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Kulaklık hem USB-A hem USB-C bağlantı noktalarına takılarak kullanılabiliyor. Böylece herhangi bir kurulum işlemi gerçekleştirmeden bilgisayar, telefon, tablet ve hatta oyun konsoluna (PlayStation 5 ve PlayStation 4 ile uyumlu) bağlayarak doğrudan cihazı deneyimleyebiliyorsunuz. Ayrıca 16.2 mm dinamik sürücülere sahip olduğunu da belirtelim.

Edifier Hecate Air 3 Commander Fiyatı

Edifier Hecate Air 3 Commander için 66 dolar (2 bin 826 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Daha klasik ve sade bir görünüm isteyenler siyah, daha modern görünümlü ve kendini gösteren kulaklık isteyenler ise beyaz rengi tercih edebiliyor.