80 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Çoklu Bağlantı Desteği Var

Edifier, yeni kulak üstü kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. WH950NB isimli kulaklığın yeni nesil sürümü olarak kullanıcıların beğenisine sunulan cihaz, uzun pil ömrü ve pratik kullanım sunan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok ucuz olmasa da ortalama kabul edilebilecek bir fiyat etiketi taşıyor.

Yeni Edifier WH950NB'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: Titanyum kaplama 40 mm sürücüler

Ses Kodekleri: LDAC ve SBC

Çoklu Bağlantı Desteği: Mevcut

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Pil Ömrü: ANC kapalıyken 80 saate kadar, ANC etkinleştirildiğinde 45 saate kadar

Hızlı Şarj: 15 dakikalık şarj ile 13 saatlik kullanım süresi

Yeni Edifier WH950NB Gürültü Engelliyor mu?

Yeni Edifier WH950NB, aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Üstelik bu özellik tamamen kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak farklı seviyelerde çalışabiliyor. Örneğin kütüphane ve benzeri sessiz alanlarda ihtiyacınız olmadığı için düşük seviyede kullanabiliyorsunuz. Bu da pil ömrünü yüksek tutarak daha uzun bir kullanım süresi elde etmenize yardımcı oluyor.

Yeni Edifier WH950NB'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Yeni cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği devre dışı bırakıldığında 80 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Eğer bu özellik etkinleştirirse pil ömrü 45 saate kadar düşebiliyor. Öte yandan cihaz, hızlı şarj desteği sayesinde sadece 15 dakika gibi kısa bir süre içinde size 13 saat boyunca kullanım süresi sünüyor. Yani bu cihazı kullanırken şarja bitip bitmeyemeyeceği konusunda endişelenmenize gerek olmuyor.

Bu arada Mart ayının sonuna doğru tanıtılan 2000 mAh batarya kapasitesine sahip Hecate G3 Max'in de tek şarjla 227 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim. WH950NB, genel kullanıcı kitlesine hitap ederken bu model ise oyuncular tarafından kullanıma uygun şekilde tasarlandı.

Yeni Edifier WH950NB Aynı Anda İki Cihaza Bağlanabilir mi?

Bu kulak üstü kulaklık, size aynı anda iki cihaza bağlanma imkânı tanıyor. Örneğin bir telefon bir dizüstü bilgisayarınızın olduğunu varsayalım. Bu iki cihaza da aynı anda bağlanarak size ikisi arasında geçiş yapma gibi zahmetler vermiyor. Dizüstü bilgisayarda film izlerken telefonunuza arama gelirse manuel geçişle uğraşmıyorsunuz, aramayı yanıtladığınızda otomatik olarak karşı taraftan gelen sesi duymaya başlıyorsunuz.

Yeni Edifier WH950NB Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Kulaklık, titanyum kaplama 40 mm sürücülerle birlikte geliyor. Bu modelde ayrıca LDAC kodek kullanılıyor. Sert ve hafif bir malzeme seçimi sayesinde cihaz bozulma oranını minimum seviyeye indiriyor. Öte yandan daha dengeli bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Böylelikle hem basları hem tiz sesleri net şekilde duyabiliyorsunuz.

Diğer yandan LDAC kodeği sayesinde kayıpsız bir ses deneyimine sahip olabiliyorsunuz. Böylelikle sesteki enstrümanlar ve ince detaylar daha çok ön plana çıkıyor. Sonuç olarak daha doğal müziğin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Apple Music ve benzeri müzik dinleme uygulamalarında yüksek çözünürlüklü müzik dinleyenler, bu iki özelliğin avantajlarını daha iyi deneyimleme fırsatına sahip oluyor.

Yeni Edifier WH950NB'nin Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Edifier WH950NB için 199.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 8 bin 930 TL'ye denk geliyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer ek maliyetlerin hesaba katılmasıyla fiyatı 11 bin TL seviyesine çıkabilir. Konuya ilişkin açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtelim.

Yeni Edifier WH950NB Türkiye'de Satılacak mı?

Edifier'ın şu an Türkiye'de pek çok kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak ES850NB (kulak üstü kulaklık) ve Neobuds Pro (kulak içi kulaklık) modellerini verebiliriz. Hâlihazırda satışları devam eden cihazları göz önünde bulundurursak yeni Edifier WH950NB'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Yeni Edifier WH950NB'nin çok ucuz olmasa da fiyatına göre oldukça kaliteli bir kulak üstü kulaklık olduğunu söylemeliyim. Özellikle uzun yolculuklar yapanlar için ideal bir pil ömrü olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan gün içinde çok fazla kulaklık kullanma ihtiyacı olanlara da hitap ediyor. Özellikle masabaşı işiniz varsa epey ilginizi çekebilir.