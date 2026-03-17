Bayram Öncesi Kritik EDS Haritası: Nerelerde Radar Var?

Bayram öncesi trafik yoğunluğu artarken sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de denetim ve radar noktaları oldu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan radar haritaları kısa sürede gündem olurken konunun aslı da netlik kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sunduğu sistem sayesinde Türkiye'deki tüm trafik denetim altyapısı harita üzerinden görüntülenebiliyor. Peki hangi noktalarda radar var? İşte konuyla ilgili detaylar...

EGM Paylaştı: Hangi Yollarda Radar Var?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sitesi üzerinden sunduğu sistem ile Türkiye genelindeki Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarını harita üzerinden erişime açıyor. Bu sistem sayesinde sürücüler İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirdeki denetim altyapısını doğrudan görüntüleyebiliyor. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor.

Paylaşılan bu harita doğrudan sabit radar noktalarını göstermiyor. Haritada yer alan noktalar ortalama hız koridorları, kırmızı ışık ihlal kameraları, şerit ihlal sistemleri ve çeşitli trafik denetim unsurlarını kapsıyor. Bu nedenle sosyal medyada tüm radar noktaları açıklandı şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Ancak sürücüler yola çıkmadan önce gidecekleri rotayı bu harita üzerinden kontrol ederek yol üzerindeki potansiyel radar noktalarını fark edebiliyor.

Bayram Yolculuğu Öncesi Sürücüler Nelere Dikkat Etmeli?

Bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğu ile birlikte denetimlerin de sıkılaştığı biliniyor. Bu süreçte sürücülerin yalnızca radar noktalarına odaklanmak yerine genel trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle hız limitlerine uyulması, takip mesafesinin korunması ve uzun yolculuklarda düzenli mola verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca ortalama hız koridorlarında yapılan ihlallerin de ceza ile sonuçlandığı unutulmamalı. EGM’nin sunduğu EDS haritası sürücülere genel bir farkındalık kazandırsa da tüm denetim noktalarının açık şekilde listelendiği anlamına gelmiyor. Bu sebeple yolculukların tamamı boyunca kurallara uymak hem cezai sorumluluktan kaçınmanızı hem de güvenli bir yolculuk geçirmenizi sağlayacaktır.

Bunun yanında sosyal medya platformlarında yayınlanan "kesinleşmiş radar noktaları" gibi paylaşımların da gerçeği yansıtmadığını belirtelim. Zira EGM aldığı son kararlar doğrultusunda EDS sistemleri hariç diğer hız kontrol sistemlerini gezici olarak planlamakta. Bu sebeple radar noktaları her gün farklı yerlere kurulmakta ve konumlarını kesin olarak saptamak mümkün değil.

Editörün Yorumu

Bu tarz haberlerin "gündem olması" aslında oldukça can sıkıcı bir durum. Zira ülkemiz trafik kültürü bakımından diğer ülkelere kıyasla oldukça kötü bir durumda. Saygısız ve tahammülsüz sürücüler, kurallara uyulması için sürekli ağırlaştırılmış yaptırımlar uygulanması ve devam eden süreçte farklı uygulamaların devreye alınması aslında Türkiye için oldukça olumsuz bir durum.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...