Ehliyet Almak İsteyenlere Simülasyon Şartı Getirildi!

Ehliyet almak isteyenlere simülasyon şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre sertifika konusunda ayrım yapılmaksızın tüm sürücü adayları, direksiyon eğitiminden önce emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulacak. Yeni yönetmeliğe ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Ehliyet Almak İsteyen Sürücü Adaylarına Simülasyon Şartı Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü ehliyeti almak isteyen herkesi ilgilendiren oldukça önemli bir düzenleme yaptı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında sürücü adayları için simülasyon şartı getirildi. Yeni yönetmeliğe göre tüm sınıf ehliyetler için sürücü adayları, emniyet kemeri simülasyon eğitimini tabi tutulacak.

Yönetmelikte direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın meydana getireceği sonuçlar ile ilgili uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için sürücü adaylarına simülasyon eğitimi verileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte aşağıda yer alan ifadelere yer verildi.

"Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar."

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