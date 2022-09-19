Yerli Otomobil TOGG'dan Yeni Test Görüntüleri Geldi (Video)

İlk yerli otomobil niteliği taşıyan TOGG bir süredir otomobil testlerini sürdürüyor. Başlarda kapalı kapılar ardında süren testler şimdilerde gün yüzünde gerçekleştiriliyor ve bugün TOGG resmî Twitter ve YouTube hesaplarından yapılan paylaşımla birlikte yeni bir test sürecine daha bakış atabiliyoruz.

TOGG için süren çalışmalar bir yandan devam ederken, gerçekleşen gelişmeleri de vatandaşlar oldukça merak ediyor. En son Türk Hava Yolları'nın kargo uçağı ile birlikte kış testlerine götürülen SUV modeli, kısa bir reklam filmi eşliğinde paylaşılmış ve büyük merak uyandırmıştı.

Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/XSRDbKUCsz — Togg (@Togg2022) September 18, 2022

TOGG Testleri Gemlik'te Sürüyor

Şimdi daha ise daha önce de gördüğümüz test kaplaması ile birlikte TOGG yeniden karşımızda. Üretimin gerçekleşeceği Gemlik kampüsüne odaklanan bu yeni test videosu ile ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz."

Yayınlanan bu yeni test videosunda bir değil birden fazla TOGG otomobilini ve Gemlik kampüsünü görme fırsatına erişiyoruz.

Peki siz TOGG hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.