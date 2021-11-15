Ekim 2021 En Çok Satan İkinci El Arabalar Açıklandı

Ekim 2021 en çok satan ikinci el arabalar açıklandı. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok hangi ikinci el otomobiller tercih edildi? Indicata tarafından paylaşılan rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ekim 2021 En Çok Satan İkinci El Arabalar Listesi

Volkswagen - 17 bin 509 adet Renault - 15 bin 484 adet Ford - 12 bin 89 adet Fiat - 11 bin 333 adet Opel - 6 bin 860 adet Mercedes-Benz - 6 bin 386 adet BMW - 6 bin 227 adet Hyundai - 6 bin 116 adet Peugeot - 5 bin 621 adet Toyota - 4 bin 291 adet

AA'da yer alan habere göre Indicata, 2021 yılının ekim ayında online ortamda en fazla satılan ikinci el otomobillerin yer aldığı bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre Türkiye'de geçtiğimiz ay çevrim içi ortamda en çok satın alınan araba markası 17 bin 509 adet ile Volkswagen oldu.

Ekim 2021'de en çok satan ikinci el arabalar listesinin ikinci sırasında 15 bin 484 adet satış miktarı ile Renault yer alırken üçüncü sırada ise 12 bin 89 adet ile Ford konumlandı. Dünya genelinde oldukça popüler olan Fiat, 11 bin 333 adet satış miktarı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Listenin beşinci sırasında 6 bin 860 adet ile Opel konumlanırken altıncı sırada ise 6 bin 386 adet ile Mercedens-Benz yer aldı. BMW markası, paylaşılan rapora göre listenin yedinci sırasında bulunuyor. Geçtiğimiz ay içerisinde dijital ortamda 6 bin 227 adet BMW marka otomobilin satıldığı belirtildi.

Çevrim içi pazarda geçtiğimiz ay en hızlı satılan araba markası 28 gün ile Volkswagen oldu. En yavaş satılan otomobil markasının ise 46 gün ile BMW olduğu ortaya çıktı. Ekim ayında ikinci el online pazarda toplamda 21 bin 938 adet hafif ticari araç satıldı.

En Çok Satan İkinci El Hafif Ticari Araçlar (Ekim 2021)

Fiat Doblo – 2506 adet Ford Transit/ Tourneo Courier - 2366 adet Fiat Fiorino - 2211 adet Ford Transit/Tourneo Connect - 1718 adet VW Caddy - 1547 adet VW Transporter - 1244 adet Ford Transit - 1000 adet Renault Kangoo - 971 adet Peugeot Partner - 801 adet Citroen Berlingo - 658 adet

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