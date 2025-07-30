Elden Ring Nightreign'in Büyük Güncellemesi Doğa Olayına Takıldı

Elden Ring: Nightreign oyuncu topluluğu, nihayet iki kişilik (duo) oyun modunun geleceği müjdesiyle sevinmişti ancak sevinçleri, doğa olaylarından ötürü yarım kaldı. Geliştirici şirket FromSoftware, normalde duo modunu içeren 1.02 numaralı güncellemeyi 30 Temmuz (bugün) tarihinde yayınlayacaktı ama beklenmedik bir şekilde gelen tsunami uyarısından ötürü güncellemenin ertelendiği ortaya çıktı.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Dolayısıyla dağıtım planlarında değişikliğe gidildi. Peki, Elden Ring: Nightreign güncellemesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Elden Ring: Nightreign İki Kişilik Oyun Modu Güncellemesi Ne Zaman?

İki kişilik oyun modunun yanı sıra Relic filtreleme seçeneği ve çeşitli arayüz iyileştirmelerinin de bulunduğu 1.02 güncellemesi, 31 Temmuz saat 09.00'da yayınlanacak. İlaveten "Everdark Sovereign" adlı özel etkinlik de ileri bir tarihe ertelenecek.

Etkinlik aslında güncellemeyle beraber açılacaktı. Erteleme kararı, Everdark Sovereign etkinliğinin de ertelenmesine sebep oldu. Etkinlikte gelişmiş düşmanlardan olan Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast ve Fissure in the Fog'un oyuna eklenmesi bekleniyor. Yeni tarih, yamanın yayınlanmasının ardından açıklanacak.

Elden Ring: Nightreign Duo Modu Tanıtım Fragmanı

Elden Ring: Nightreign Fiyatı Ne Kadar?