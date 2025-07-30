GTA 6'nın Fiyatı Ortaya Çıktı! Ne Kadar Ücret Ödemek Gerekecek?

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir iddia ortaya atıldı. Şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın 69,99 pound (3.794 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürüldü.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre GTA 6'nın standart sürümü 69,99 pound (3.794 TL), Deluxe sürümü 89,99 pound (4.878 TL), Premium sürümü ise 109,99 pound (5.963 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle oyunun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

GTA 6 Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan yeni tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda. İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi GTA 6'nın da soygun temalı bir oyun olacağını gösteren ikinci GTA VI fragmanı, NPC'lerin gerçekçi tepkilerini de vurguluyor. Fragmanda son derece keyifli görünen Jason, Lucia'yı hapishane çıkışında karşılıyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5 ilk olarak 2013 yılında satışa sunulmuştu. Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA 6 ise 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Oyunun PC sürümünün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2027'de gelmesi bekleniyor.