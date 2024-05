ELDEN RING Shadow of the Erdtree Hikaye Fragmanı Yayınlandı! (Video)

İki yıl önce piyasaya sürülen ve God of War Ragnarök gibi önemli bir rakibe karşı Yılın Oyunu ödülünü almayı başaran ELDEN RING'in Shadow of the Erdtree DLC'sinin hikâye fragmanı yayınlandı.

BANDAI NAMCO'nun yayınlamış olduğu yeni ELDEN RING Shadow of the Erdtree hikâye fragmanı oyunun ilk ve tek genişleme paketinin oyunculara sunacağı hikâyeye dair bakış atmamızı sağlıyor. Gelmiş geçmiş en iyi souls oyunlarından biri olan ELDEN RING'in yeni DLC'sine dair ilk oynanış fragmanını bundan 3 ay önce görme şansını yakalamıştık.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Hikaye Fragmanı

İİlk fragman bu yılın başlarında yayınlanana dek Shadow of the Erdtree DLC'si hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyordu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla oyunun Miquella'nın vaat edilen lordunun dönüşünü beklediği Gölgeler Diyarı olarak bilinen bir yerde geçeceğini öğrenmiştik. Artık hikâye fragmanının da yayınlanmasıyla oyuncular çıkış tarihini beklemeye koyulmuş durumda.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Çıkış Tarihi

ELDEN RING'in merakla beklenen Shadow of the Erdtree isimli DLC'si 21 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Fiyatı

DLC'nin fiyatı Steam'de 25,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. PS Store ve Xbox Store'daki fiyat ise 999 TL.

Peki sizin yeni DLC'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.