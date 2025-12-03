Suudi Arabistan Electronic Arts'ın Tamamına Sahip Olabilir

Eylül ayında yaşanan gelişme ile Electronic Arts şirketinin, Affinity Partners, Silver Lake ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile oluşan bir konsorsiyum tarafından 55 milyar USD karşılığında satın alınmı gündeme gelmişti. Eğer düzenleyiciler ve hissedarlar tarafından onaylanırsa, 2027 finansal yılında tamamlanması bekleniyor. Bildiğiniz gibi bu gelişmenin yaşandığı dönemde, alıcılar arasında hisse dağılımı hakkında net bilgiler paylaşılmamıştı. Şimdi ise Wall Street Journal'ın ulaştığı belgeler ile satın alım detayları daha bir netleşti.

Electronic Arts, Suudi Arabistan Fonunun Kontrolüne Mi Geçiyor?

Ortaya çıkan bilgiler ışığında Suudi Arabistan Kamı Yatırımı Fonu payına düşen hisse % 93.4 olacak. Geriye kalan payın en azına % 1.1 oran ile Affinity Partners şirketi sahip olacak iken, Silver Lake ise % 5.5 oranındaki kısma sahip olma hakkını edindi. Buradan da anlayabileceğimiz üzere, eğer satın alıma onay çıkar ise Amerika menşeli şirketin büyük ölçüde Suudi Arabistan kontrolüne geçeceğini söyleyebiliriz.

Söz konusu fon daha önceden Capcom, Nintendo ve Take-Two Interactive gibi birçok ünlü şirkete yatırım yapmıştı, ama tarihinde ilk kez bir oyun devinin büyük oranda tek sahibi olacak. Anlaşmanın detaylarında ise 55 milyar USD değerindeki satın alımın yaklaşık 20 milyar USD kadar borçlanma ve geriye kalan miktarı da nakit sermaye ile karşılanacak.

Diğer yandan satın alımın olası bir şekilde onaylanmasının ardından, merkez ofisin konumu değişmeyecek iken, Andrew Wilson ise Üst Yönetici rolüne devam edecek. Ayrıca daha önceden Financial Times tarafından aktarılana göre, şirketin geleceğinin de yapay zeka merkezinde şekillendirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu teknolojinin konumlandırılması, operasyona bağlı maliyetleri önemli ölçüde düşürecek şekilde yapılacak. Bunun hem şirketin kârlılığını arttıracağı ve hem de satın alım sonrasındaki borç yükünü hafifletmede kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.