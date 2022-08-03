Electronic Arts, La Liga Lisansı İçin Milyonlarca Dolar Ödeyecek

Electronic Arts, La Liga lisansı aldı. Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, söz konusu anlaşma için her yıl oldukça yüksek miktarda para ödeyecek. Anlaşmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Futbol dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan La liga, Barcelona ve Real Madrid gibi dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip olan üst düzey bir ligdir. İspanya futbol ligi olan La Liga ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, futbol oyunlarını seven oyuncuları oldukça sevindirecek.

Electronic Arts, La Liga Lisansı İçin Anlaşma İmzaladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Electronic Arts (EA), FIFA'dan ayrılmadan önce EA Sports FC için çok önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kısa süre önce Juventus FC anlaşması ile gündeme gelen EA, oyuncuları bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

Eurogamer'daki habere göre EA, EA Sports FC isimli video oyunu için oldukça önemli bir anlaşmanın altına imza attı. Şirket, İspanya'nın üst düzey ligi olan La Liga'nın lisansına sahip oldu. EA, imzalanan anlaşma kapsamında her yıl 30 milyon 505 bin 500 dolar ücret ödeyecek. Ayrıca anlaşmanın detayları da belli oldu.

Gerçekleştirilen anlaşmaya göre Electronic Arts'a logo, grafik, yazı tipi ve diğer görsel ögeler dahil olmak üzere La Liga'nın isim ve marka hakları verilecek. Anlaşmaya La Liga, La Liga 2, La Liga Promises ve eLa Liga (e-spor) dahil olduğu belirtildi. EA Sports ve La Liga arasındaki anlaşma 2023/24 sezonu ile başlayacak.

La Liga Başkanı Javier Tebas, söz konusu anlaşma hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Tebas, yaptığı açıklamada EA Sports ile yıllardır stratejik ortak olduklarını, yeni anlaşmanın futbolun sanal ve gerçek dünyaları arasında bir füzyon sağlama taahhüdü niteliğinde olduğunu ifade etti.

EA Sports'tan David Jackson da konuya dair bir açıklama yaptı. Jackson, söz konusu anlaşmanın heyecan verici olduğunu ve bu kapsamda oyunculara ek deneyimler sunulabileceğini söyledi.

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