Aracını Evde Şarj Edenler Dikkat: Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme!

Türkiye’de elektrik faturalarıyla ilgili alınan yeni karar sadece ev kullanıcılarını değil, evinde elektrikli otomobilini şarj edenleri de yakından ilgilendiriyor. Zira yeni düzenleme ile birlikte elektrik fiyatlandırmaları değişecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Yıllık Limit Düşürüldü!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 5 bin kWh’dan 4 bin kWh’a düşürüldü. Bu sınır aylık ortalama 333 kWh enerji tüketimine denk geliyor. Yeni sistemle birlikte bu miktarı aşan kullanıcılar devlet destekli tarife avantajından yararlanamayacak.

Başka bir deyişle elektrik tüketimi limitin üzerine çıkan her hane artık daha yüksek tarifeden ücretlendirilecek. Bu karar özellikle elektrikli otomobil sahiplerinin dikkatini çekiyor. Ortalama bir elektrikli aracın batarya kapasitesi 50–54 kWh arasında değişiyor. Aracın haftada birkaç kez evde tam şarj edilmesi aylık tüketimi kısa sürede 333 kWh sınırının üzerine taşıyabiliyor.

Bu durum elektrikli otomobilini genellikle evde şarj eden kullanıcıların faturalarının artmasına neden olabilir. Uzmanlara göre bu düzenlemenin amacı enerji verimliliğini artırmak ve yüksek tüketimi teşvik eden alışkanlıkları dengelemek. Ancak uygulama elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde kullanıcıların evde şarj konforunu sınırlayabilir.

Özellikle tek fazlı sistemlerle şarj eden araç sahipleri yüksek enerji çekişi nedeniyle standart kullanımın üzerine çıkabiliyor. Bu noktada kullanıcıların alternatif olarak şehir içi halka açık şarj istasyonlarını veya düşük saat tarifesiyle gece şarjlarını tercih etmeleri öneriliyor.

Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin uzun vadede “özel EV tarifeleri”nin yaygınlaşmasına yol açabileceğini düşünüyor. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, elektrikli araç şarjına özel tarifeler veya ikinci sayaç uygulamaları gündeme gelebilir.

