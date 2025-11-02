Tesla Uçan Arabası İçin Geri Sayımı Başlattı: Yakında Geliyor!

Elon Musk kısa bir süre önce katıldığı bir podcast yayınında teknoloji ve otomotiv gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Tesla CEO'su, yıllardır beklenen Tesla Roadster modelinin ne zaman tanıtılacağına dair otomobil tutkunlarını heyecanlandırılan detaylar paylaştı.

Tesla Roadster'ın İlk Prototipi Yakında Sergilenecek

Bilmeyenler için Tesla, Roadster ismini verdiği yeni otomobil modelini yıllar öncesinden duyurmuştu. Ancak şirket, sektörde devrim yaratacağı söylenen bu modelinin lansmanını tıpkı Tesla Cybertruck gibi sürekli ertelemek zorunda kaldı.

Ancak Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Roadster için tüketicilerin fazla beklemeyeceğini işaret etti. Ünlü milyarder, aracın ilk prototipini çok yakında sergileyeceklerini ifade ederken yaklaşan lansmanın unutulmaz olacağını da belirtti.

Podcast sırasında Roadster'ın "çılgın bir teknolojiye" sahip olacağını dile getiren Musk, araçta kullanılacak teknolojilerin klasik otomobil tanımının dışına çıktığını aktardı. Dahası ünlü CEO, yeni otomobilin uçma yeteneğine sahip olacağı iddialarını da güçlendiren ifadelerde bulundu.

Tesla Roadster Uçabilecek mi?

Geçmişte şirket cephesinden yapılan bazı açıklamalar, Roadster'ın soğuk gaz iticilerine sahip bir SpaceX paketi sayesinde havada süzülebileceğini işaret ediyordu. Musk'ın oldukça emin ve keskin konuşmaları Tesla'nın bu vaatlerini gerçeğe dönüştürmüş olabileceğini gösteriyor.

Şimdi akıllardaki asıl soru ise Tesla, yaklaşan lansmandan sonra Roadster'ı ne kadar sürede piyasaya sürecek, kaç adet üretecek ve en önemlisi otomobilin fiyatı ne olacak? Tüm bu detaylar için araç iiçin düzenlenecek ilk etkinliği beklememiz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.