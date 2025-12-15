Elektrikli Araba Fiyatları Uçuyor: 2 Katına Çıkacak!

Elektrikli otomobil fiyatlarında küresel artış gündemde. Zira Çinli üreticiler pil hammaddesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hammadde fiyatlarında yaşanan artış beraberinde elektrikli otomobil fiyatlarını da etkileyecek. İşte detaylar...

Elektrikli Otomobil Fiyatlarında Şok Artış: 2026 Senaryoları Gündemde!

Çinli batarya ve pil malzemesi üreticilerinden gelen peş peşe zam kararları elektrikli araba fiyatları için alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Sektör kaynaklarına göre batarya maliyetlerindeki sert yükseliş devam ederse 2026 itibarıyla elektrikli otomobil fiyatlarının bugünkünün iki katına yaklaşması ihtimal dahilinde.

CATL ve BYD’ye tedarik sağlayan Hunan Yuneng, 2026’dan itibaren lityum demir fosfat (LFP) ürünlerinde ton başına 3 bin yuan fiyat artışı yapacağını açıkladı. Dejia Energy ise pil ürünlerine yüzde 15 zam duyurusu yaptı. Aynı dönemde lityum heksaflorofosfat ve lityum kobalt oksit gibi kritik hammaddelerin fiyatları iki ayda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

Çin’de kullanılan güç bataryalarının yüzde 81’inden fazlasının LFP olması bu zamların etkisini daha da büyütüyor. Arzın sıkışmasıyla birlikte otomobil üreticileri batarya tedariki için büyük üreticilere yönelirken Xpeng CEO’su He Xiaopeng’in “pil üreticileriyle sürekli temas halindeyiz” sözleri rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu noktada alternatif hammadde arayışları gündemde olurken üreticiler araç fiyatlarının yükselmemesi adına farklı çözüm yollarına gitmeye çalışıyor. Bu da bizlere ileride düşük donanımlı veya daha düşük malzeme kalitesine sahip elektrikli otomobillerin piyasaya sürüleceğinin sinyallerini veriyor.

