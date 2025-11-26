Elektrikli Araçlar İçin Şarj Fiyatları Saate ve Yere Bağlı Olacak!

Türkiye'de elektrikli otomobil kullanımı hızla artarken şarj hizmetlerinin fiyatlandırma yapısı köklü bir değişime hazırlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamalarda elektrikli otomobil şarj ücretlerinin artık şarj işleminin yapıldığı lokasyona ve günün saatine göre farklılaşacağını duyurdu.

Şarj Fiyatları Konum ve Saate Göre Değişecek!

EPDK Başkanı Yılmaz TRT Radyo 1'de katıldığı bir programda yeni tarife sisteminin detaylarını paylaştı. Yeni düzenlemenin tüketicilere daha ekonomik şarj imkanları sunmak üzere tasarlandığını belirten Yılmaz, dinamik fiyatlandırma sisteminin temel mantığını bazı örneklerle açıkladı.

Buna göre örneğin yoğunluğun yüksek olduğu büyük bir alışveriş merkezinde aracını şarj eden bir kullanıcı yüksek talepten dolayı daha yüksek bir ücret ödeyecek. Buna karşılık daha sakin ve mütevazı bir bölgede hizmet alan elektrikli araç sahipleri ise daha düşük bir tarife ile şarj işlemini tamamlayabilecek

Bununla birlikte elektrik tüketiminin zirve yaptığı akşam saatlerinde şarj tarifeleri daha yüksek tutulacak. Tüketimin azaldığı gece saatlerinde ise kullanıcılar daha uygun fiyatlarla araçlarını şarj edebilecekler. EPDK Başkanı bu örneklerden yola çıkarak doğru yer ve doğru zaman tercihiyle elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini çok daha ucuza getirebileceğini vurguluyor.

Tüm Markalara Hizmet ve POS Zorunluluğu da Gündemde

EPDK'nin gündeminde olan bir başka düzeleme kapsamında ise Türkiye'deki tüm şarj ağı işletmecileri her markadan elektrikli araca hizmet vermekle yükümlü olacak. Ayrıca mobil ödeme uygulamalarını tercih etmeyen kullanıcılar için şarj ünitelerine POS cihazı entegrasyonunun da zorunlu hale getirileceği bildiriliyor.

Bunlara ek olarak şarj istasyonlarının çalışır durumda olma oranlarının izlenmesi ve erişilebilirlik bilgilerinin anlık paylaşılması gibi konularda da yeni düzenlemeler yolda olduğu bildiriliyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dinamik fiyatlandırma sistemi kullanıcıların şarj fiyatlarından tasarruf etmesini sağlayabilir mi? Yorumlarda buluşalım.