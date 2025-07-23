Elektrikli Araç Sahipleri Mutsuz: İkinci Elde Büyük Değer Kaybı!

Elektrikli otomobil trendinin piyasaya yön vermesiyle birlikte pek çok tüketici içten yanmalı araçlarını satıp elektrikli mobilite dünyasına giriş yaptı. Ancak beklenenin üzerinde gelen talep ve ikinci el piyasalarında yaşanan ilan artışı elektrikli otomobil fiyatlarında düşüşe sebep oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci Elde Elektrikli Araçların Fiyatı Düşüşte!

Sahibinden tarafından paylaşılan Haziran 2025 tarihli “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu ikinci el otomobil pazarındaki fiyatların görünenden farklı bir yön izlediğini ortaya koydu. Verilere göre araçların etiket fiyatlarında artış sürse de enflasyondan arındırıldığında fiyatların reel bazda düşmeye devam ettiği görüldü.

Yıllık bazda reel fiyat değişimi yüzde -17,6 seviyesinde gerçekleşti. Araştırma tüm araç sınıflarında nominal fiyatların yükseldiğini gösteriyor. C sınıfında yüzde 12,4 ile en yüksek artış görülürken, E sınıfı yüzde 8,7 ile listenin sonunda yer aldı. Ortalama fiyatlar B sınıfında 632 bin TL, C sınıfında 846 bin TL, D sınıfında 1 milyon 214 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 5 bin TL olarak ölçüldü.

Model yılına göre değerlendirildiğinde 2004–2008 yılları arasındaki araçların fiyatları geçen yıla göre yüzde 1 geriledi. Buna karşın 2019 model araçlarda yüzde 15,3 2023 modellerde ise yalnızca yüzde 4,6 oranında artış kaydedildi. 2024 model araçların fiyatı ise aylık bazda yüzde 2,2 oranında düşüşle 1 milyon 970 bin TL’ye geriledi. En dikkat çekici veri ise elektrikli araçlardan geldi.

Haziran ayı itibarıyla elektrikli araçların ortalama fiyatı 3 milyon 270 bin TL olarak kaydedildi. Ancak bu araç grubunda yıllık fiyat artışı sadece yüzde 2,1 seviyesinde kalarak benzinli, dizel ve hibrit modellere kıyasla en düşük artış oranını gösterdi. Hatta birçok modelde fiyatların gerilemeye başladığı belirtiliyor.

Öte yandan piyasadaki canlılık da düşüş eğiliminde. Talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,3 gerilerken, satılan otomobil sayısının ilan sayısına oranı yüzde 21,4’e düştü. Ortalama ilan süresi de 1,6 gün artarak 22,4 güne çıktı. Bu veriler ikinci el araç pazarında gözle görülmeyen ancak etkisi hissedilen bir durgunluk yaşandığını ortaya koyuyor.