Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Sağlığınıza Zararlı Olabilir mi?

Son birkaç yıldır elektrikli otomobillerin iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte bu tür otomobillerin "benzin istasyonu" gibi görebileceğimiz şarj istasyonlarının sayısı hem dünyada hem de ülkemizde gün geçtikçe artıyor. Pek çok elektrikli araç sahibi, özellikle Tesla gibi devlerin kurduğu toplu istasyonlarda otomobillerini şarj etmeyi tercih ediyor.

Ancak bu istasyonların insan sağlığına potansiyel bir etkisi olabilir mi? Yeni bir araştırma, elektrikli araç şarj istasyonlarının yaydığı ince partikül maddelerin sağlığı tehdit edebileceğini ortaya koyuyor. Gelin, detaylara hep birlikte göz atalım.

Şarj İstasyonları Şehir Havasına Kıyasla İki Kat Daha Fazla Tehlikeli İnce Partikül İçeriyor

Kaliforniya Üniversitesi, kısa bir süre önce ABD'nin Los Angeles eyaletinde elektrikli şarj istasyonları ile ilgili ilginç bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında çoğu Tesla Supercharger olmak üzere 50 farklı şarj istasyonu üzerinde yapılan ölçümlerde, istasyonlara yakın bölgelerde metreküp başına 15 ila 20 mikrogram arasında ince partikül madde (PM2.5) tespit edildi.

İlginç olan ise bu değerin, Los Angeles'taki ortalama şehir havasının (7-8 mikrogram) ve hatta benzin istasyonlarının (yaklaşık 12 mikrogram) seviyesinden bile daha yüksek çıkması. Araştırmacılar, incelenen istasyonların yarısına yakınının Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi yönergelerini aştığını belirtiyor. Peki bu kirliliğin kaynağı ne?

Uzmanlara göre, asıl sebep şarj cihazlarında bulunan fanlar. Bu fanlar, şarj ünitesinin yakınındaki havayı doğrudan üfleyerek, lastik ve frenlerden kaynaklanan kalıntılar, tozlar ve diğer partikülleri etrafa saçıyor. Bu nedenle, hem araştırmacılar hem de sağlık uzmanları, araç sahiplerine şarj sırasında istasyondan birkaç metre uzakta durmalarını tavsiye ediyor.

Nitekim, araştırma ekibinin lideri çevre sağlığı profesörü Yifang Zhu, konu hakkında yaptığı açıklamada "Hava kalitesi şarj istasyonundan uzaklaştıkça iyileşiyor. Zira şarj istasyonlarından birkaç metre uzakta partikül yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığını gözlemliyoruz." ifadesini kullanarak bu öneriyi destekliyor.

Benzinli Araçlar Daha Büyük Tehditler Yaratıyor

Her ne kadar yapılan araştırma, elektrikli araç şarj istasyonlarının sağlığa zararlı olabileceğini ortaya koysa da benzinli araçların yarattığı risklerin çok daha büyük olduğu biliniyor. Zira, benzin emisyonlarının kanserojen maddeler ve iklim değişikliğine katkıda bulunan birçok bileşik içerdiği, yapılan pek çok araştırmayla kanıtlanmış durumda.

Bu nedenle benzin istasyonlarının, havaya daha fazla partikül saçmasına rağmen elektrikli araç şarj cihazlarına kıyasla sağlığı daha fazla tehdit ettiği söyleniyor. Öyle ki, Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan hava kalitesi uzmanı Joe Allen, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bir benzin istasyonunda aracımı doldurmaktansa, elektrikli aracımı şarj etmeyi kesinlikle tercih ederim," bu durumu adeta özetliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en çok kullanılan şarj istasyonları sahiden de sağlığa zararlı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.