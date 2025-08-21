Togg Trugo Zirvede! En Çok Kullanılan Şarj İstasyonları Belli Oldu!

Türkiye'de en çok kullanılan elektrikli otomobil şarj istasyonları ve markaları belli oldu. Henüz çok yeni bir pazar olsa da Türkiye'de iyi bir trend yakalayan elektrikli otomobiller beraberinde farklı sektörlerinde oluşmasını sağladı. Peki Türkiye'de Togg Trugo'dan sonra en çok hangi marka kullanıldı? İşte detaylar...

Trugo, Türkiye Şarj Pazarında Liderliğe Oturdu!

Türkiye’nin elektrikli araç şarj ekosisteminde ilk kez resmi pazar payı verileri açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı temmuz ayı istatistiklerine göre Trugo yüzde 27,03’lük pazar payıyla zirvenin sahibi oldu. 12 bin 328 MWh’lık satışla açık ara önde Temmuz ayında Türkiye genelindeki şarj istasyonlarında toplam elektrik tüketimi 45 bin 606 MWh olarak kaydedildi.

Bu tüketimin 12 bin 328 MWh’lık bölümü Trugo’nun istasyonlarında gerçekleşti. Böylece Togg’un yüzde 100 iştiraki olan Trugo kısa sürede 81 ilin tamamında kurduğu ağ ile en yüksek enerji satışına ulaşmayı başardı. Diğer şirketlerin toplam payı yüzde 73 Trugo’nun ardından gelen diğer lisanslı şarj ağı işletmecileri ise toplamda yaklaşık 33 bin 278 MWh tüketim gerçekleştirdi.

EPDK verilerine göre ilk 10 şirket Türkiye genelindeki toplam satışın yüzde 75’ini elinde tutuyor. Ancak bireysel şirket payları açıklanmadı. Bu tabloda Eşarj, ZES, Sharz.net ve akaryakıt devlerinin kurduğu şarj ağlarının öne çıkan oyuncular arasında olduğu biliniyor. 81 ilde yaygın şarj ağı Trugo bugün 1000’den fazla ultra hızlı DC ve 500’den fazla AC istasyonuyla hizmet veriyor.

3000’den fazla soketiyle kullanıcıların yarım saatten kısa sürede bataryalarını yüzde 20’den yüzde 80’e ulaştırabilmesini sağlayan sistem sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor. Genele baktığımızda markaların pazar payları ise şöyle;

Trugo: Yüzde 27,03 (Resmi)

Yüzde 27,03 (Resmi) Eşarj: Yüzde 20-22 (Tahmini)

Yüzde 20-22 (Tahmini) Zorlu ZES: Yüzde 10-12 (Tahmini)

Yüzde 10-12 (Tahmini) Astor / CW Enerji: Yüzde 14-16 (Tahmini)

Yüzde 14-16 (Tahmini) Diğer Küçük Firmalar: Yüzde 5 (Tahmini)

Not: Bu tabloda yalnızca Trugo’nun %27,03’lük pazar payı resmi olarak açıklanmıştır. Diğer oranlar, toplam tüketim ve sektördeki dağılım dikkate alınarak tahmini olarak verilmiştir.

