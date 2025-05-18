Audi A6'nın Yeni Elektrikli Versiyonu Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Türkiye'de!

Audi’nin tamamen elektrikli premium serisinin gözdelerinden A6 e-tron, resmi olarak Türkiye'ye ayak bastı. Başlangıç fiyatı 5.470.771 TL olarak belirlenen yenimodel, hem Sportback hem de Avant gövde seçenekleriyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.

Premium Platform Electric (PPE) altyapısı üzerine inşa edilen A6 e-tron, Audi’nin elektrikli mobilite vizyonunu yansıtan ikinci modeli olarak öne çıkıyor. Gelişmiş aerodinamik tasarımı, yüksek verimlilik sunan elektrikli motorları ve 270 kW’a kadar destekleyen hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken elektrikli araç, performans, menzil ve verimlilik açısından sınıfının liderlerinden.

Audi A6 e-tron Özellikleri

A6 e-tron ailesi, üç farklı motor seçeneğiyle ülkemizde satışa sunuldu. Bu seçenekler şu şekilde:

210 kW (286 hp) güç ve 435 Nm tork üreten baz model

270 kW (367 hp) güç ve 565 Nm tork sağlayan Performance versiyonu

315 kW (428 hp) güç ve 855 Nm tork üreten dört tekerlekten çekişli Quattro versiyonu

Araç, düz zemin konsepti sayesinde iç mekanda geniş konorlu bir sunuyor. Ayrıca segmentindeki en yüksek menzillerden birini sunan A6 e-tron performance versiyonu, WLTP standartlarına göre tek şarjla 756 km’ye kadar yol alabiliyor. Bu versiyonun Avant isimli gövde seçeneği ise 720 km’ye kadar menzil sağlıyor.

100 kWh kapasiteli (net 94,9 kWh) batarya, akıllı ısı yönetimi ve gelişmiş aerodinamiğiyle verimliliği maksimuma çıkaran A6 e-tron, 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 270 kW hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu sayede yalnızca 10 dakikalık şarjla Sportback versiyonunda 310 km, Avant versiyonunda ise 295 km’ye kadar ek menzil elde edilebiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi ise her iki gövde tipi için sadece 21 dakika.

Peki siz yeni Audi A6 e-tron hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni otomobil üstün özellikleriyle fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...