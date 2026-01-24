Egzozu Yok Sesi Var: Elektrikli BMW M3 Ortaya Çıktı!

BMW elektrikli otomobil dönüşümünü M Serisi otomobillerine de taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda çalışmaları devam eden elektrikli BMW M3 için yeni güncellemeler paylaşıldı. Sessizliği ile ön plana çıkacak olan elektrikli M3 iç mekanda kullanıcılarına V8 ve V10 motor sesleri sunacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli BMW M3 İçin Özel Motor Sesi Kaydedildi!

BMW, elektrikli M modelleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken elektrikli BMW M3 için dikkat çeken yeni detaylar paylaşıldı. Marka tamamen elektrikli olacak bu modelde sürüş deneyimini desteklemek amacıyla özel olarak geliştirilen bir ses sistemi kullanmayı planlıyor.

Bu kapsamda paylaşılan videoya göre yeni elektrikli M3 için daha önce üretilmiş ve BMW tarihinin efsaneleri arasında yer alan içten yanmalı bazı M modellerinden özel motor sesleri kaydedildi. Bu kayıtlar 6 silindirli, V8 ve V10 motorları kapsıyor.

Bu motor sesleri ile birlikte araç içerisinde kullanıcılar safkan benzinli bir otomobil kullandıkları hissiyatına kapılacak. Konuyla ilgili gelen bir diğer bilgi ise elektrikli M modellerinde vites atma noktalarının da simüle edilerek gerçek içten yanmalı deneyimi sunulacak olması.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama veya elektrikli M3'ün teknik detaylarına ilişkin bir açıklama yok. Ancak yapay motor seslerinin araç içerisinde yer alacağı BMW tarafından paylaşılan video ile kesinleşmiş oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...