Türkiye'de Çok Sevilen Otomobil Yakında Elektrikli Oluyor!

Uygun fiyatlı otomobilleri ile ülkemizde geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Dacia, elektrikli araç yelpazesini genişletmek adına sürdürdüğünü çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak geçtiğimiz aylarda popüler Spring modelinin elektrikli versiyonunu piyasaya süren marka, şimdi de uzun bir süredir merakla beklenen elektrikli Dacia Duster için kolları sıvadı.

2019 yılından bu yana Dacia'nın üzerinde çalıştığı bilinen yeni elektrikli Dacia Duster'ın özellikleri ve ne zaman tanıtılacağına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Buna göre yakında yollara inecek olan otomobil, klasik Duster modelinin dayanıklı yapısını korayacak ve kendi segmentinin uygun fiyatlı araçlarından biri olacak. İşte detaylar!

Elektrikli Dacia Duster 2025 Yılı Bitmeden Tanıtılabilir

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Dacia, Kasım ayında markanın elektrifikasyon sürecine dair önemli duyuruların yapılacağı kapsamlı bir etkinlik düzenleeyecek. Bu etkinlikte, Spring modelinin ardından Sandero, Jogger ve Duster gibi sevilen modellerin de elektrikli versiyonlarının üretileceği resmi olarak açıklanabilir.

Etkinlikte yeni elektrikli araçlara ait konsept tasarımların sergilenip sergilenmeyeceği henüz netlik kazanmasa da güvenilir kaynaklar özellikle elektrikli veya hibrit olarak çalışan yeni bir Dacia Duster’ın yıl sonuna kadar konsept formuyla tanıtılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu aktarıyor.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre yeni araç, Renault 5, Renault 4 ve yakında çıkacak yeni Twingo gibi modellerinde de kullanılan CMF-BEV platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform sayesinde aracın sadece önden çekişli değil, aynı zamanda dört tekerlekten çekişli (4x4) versiyonunun da geliştirileceği söyleniyor. Nitekim Renault 4'ün de dört çekerli bir versiyona sahip olması, bu iddiaları destekliyor.

Peki siz yeni elektrikli Dacia Duster hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...