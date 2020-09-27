Elektrikli Hyundai RM20e Duyuruldu! İşte Tüm Detaylar

Hyundai Motor bugün Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda yeni nesil elektrikli Hyundai RM20e yarış arabası tanıttı. Koreli şirketin her alanda "ilk yüksek performanslı elektrikli spor otomobili" olarak tanıtılan Hyundai RM20e neler sunuyor?

Adından da anlaşılacağı gibi yeni Hyundai RM20e sportif bir araç olarak sokağa uygun şekilde üretildi. 810HP motordan gücünü alan otomobil, üç saniyede 100km hıza ulaşabiliyor olmasıyla da şirketin en performanslı elektrikli aracı özelliğine sahip.

Bir yarış arabasında isteyeceğiniz çekiş, denge ve frenleme sistemini barındırmasıyla da dikkatlerden kaçmayan Hyundai RM20e, tasarımıyla da elektrikli araçlardan bekleyeceğiniz günlük sürücü sessizliğini ve tepki kabiliyetini konuşturabiliyor.

Elektrikli Hyundai RM20e 100km'ye 3 saniyede ulaşıyor

250km'ye kadar hıza ulaşabildiği belirtilen elektrikli Hyundai RM20e yarış arabası 60kWh'den nispeten daha küçük bir batarya barındırıyor. (hafif bir tasarıma ihtiyaç olduğunu düşünürsek pek şaşırtıcı değil) Ancak 800V hızlı şarj özelliği sayesinde hızlı bir şekilde trafiğe geri çıkabilme yeteneğine sahip.

Hyundai N markasıyla satışa sunulması planlanan aracın haricinde, 2025 yılına kadar 44 çevre dostu model daha sunulması düşünülüyor. Hyundai Genel Müdür Yardımcısı ve Ürün Bölümü Başkanı Thomas Schemera, "RM20e spor otomobil prototipi, Hyundai N markası için gelecekteki elektrikli marka isteklerini açıkça işaret ediyor ve N'yi prestijli süper otomobil seviyesine taşıyor" dedi ve şöyle devam etti:

“Hyundai N, yalnızca güçlü içten yanmalı motorlar aracılığıyla sürücülerin kalp ritmini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenilir elektrikli motorlar için çevresel sürdürülebilirlik sağlıyor. RM20e, elektrikli model varyantlarında bile sürüş heyecanından ödün verilmeyeceğini kanıtlıyor."