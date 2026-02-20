Yeni Elektrikli MG7 Çin'de Görüldü! Tasarım Netleşmeye Başladı

MG, geçtiğimiz ayın sonunda MG7'nin elektrikli sedan modeli ile ilgili ilk ipucu niteliğindeki görselini paylaştı. Aradan geçen birkaç haftadan sonra otomobil Çin'de görüntülendi. Her ne kadar üzerinde tasarımının gizlenmesini sağlayan bir kamuflaj olsa da bu önemli ipuçları elde etmemizin önünde bir engel oluşturmadı.

Yeni Elektrikli MG7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan yeni görsel, MG'nin hareket bulanıklığı efekti verilerek paylaşılan görseli ile büyük bir benzerlik taşıyor. Bu da bize bu sızıntının doğru olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. İkinci ipucumuz olan bu görsel, aracın geniş arka çamurluklarla geleceğini gösteriyor.

Arabanın farlarının nispeten ince tutulduğunu gözler önüne seren bu görüntülere göre aracın ön tarafı, hafif aşağı doğru eğimli olacak. Bu küçük dokunuşlar sayesinde araç hem daha modern hem daha keskin bir hâle geliyor. Bu arabanın aslında başlangıçta BEV versiyon olarak çıkacağı düşünülüyordu. Sızdırılan görüntüler, PHEV versiyonun da yolda olabileceğini gösteriyor.

Beş kollu jantlarla birlikte geleceği öğrenilen arabanın kapı kolları hafif içe gömülü bir yapıda olacak. Tavanda da dikkatten kaçmayan bir sensör mevcut. Bu sensör, aracın gelişmiş sürüş destek sistemine sahip olacağına işaret ediyor. Arka kısmında geniş bir bagaj kapağı bulunacak. Ayrıca boydan boya uzanan bir stop lambası yer alacak. İç tarafı net göremiyoruz ancak beş kişilik bir oturma düzeni olacağını söylemek mümkün.

Elektrikli MG7'nin Özellikleri ve Fiyatı Nasıl Olacak?

Tahmin edebileceğiniz üzere elektrikli MG7'nin teknik özellikleri henüz açıklığa kavuşturulmadı fakat SAIC ve Huawei'in iş birliği içinde geliştirilen Saic Z7 sedan-coupe modeline yakın özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Aracın Türkiye fiyatı şu anda 2 milyon 900 TL'den başlıyor. Piyasa koşullarına bakacak olursak Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatının benzinli versiyona göre çok daha yüksek olması kaçınılmaz görünüyor.

Elektrikli MG7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Elektrikli MG7'nin tanıtımının Nisan 2026'nın sonlarına doğru düzenlenecek olan Pekin Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor ancak MG'nin Marvel R Electric'i satıştan kaldırması gibi detayları göz önünde bulundurursak yeni MG7'yi en azından yakın zamanda Türkiye'deki yollarda görmek pek olası değil.