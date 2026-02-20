Yeni Hyundai IONIQ 5'in İç Tasarımı Sızdırıldı! Tesla Gibi Görünüyor

Hyundai, elektrikli SUV modeli IONIQ 5'i son derece kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiriyor. Yeni yakalanan görüntülerle birlikte arabanın iç kısmına yakından bakış atma fırsatı elde edildi. İç tasarımın mevcut IONIQ 5'ten çok farklı bir görünüme sahip olacağı öğrenildi.

Hyundai IONIQ 5'in İç Tasarımı Nasıl Olacak?

IONIQ 5, ilk olarak 2021 yılında piyasaya sürüldü. Uzun menzil, hızlı şarj ve diğer gelişmiş özellikleri ile ön plana çıkan bu otomobil, 2025 yılı için önemli güncellemeler amıştı. Daha uzun menzil için 84 kWh batarya eklenmişti ve aracın menzil değeri yaklaşık 511 kilometreye çıkmıştı. Bu güncellemenin üzerinden iki yıl bile geçmemişken yeni nesil IONIQ 5 üzerinde çalışmalara başlandı.

Aracın yeni modeli, dış tasarım açısından mevcut modele bağlı kalmaya devam ediyor ancak aynısını iç kısım için söylemek pek mümkün değil. Çok ciddi bir değişiklik söz konusu ve bunların başında multimedya ve. gösterge paneli geliyor. Mevcut modelde iki adet 12,3 inç ekran yer alıyordu. Yeni prototipte ise Tesla tarzı tek ve büyük bir ekran olduğunu görüyoruz.

Fiziksel klima kontrol düğmeleri de muhtemelen yeni modelde olmayacak. Klima ve diğer özellikler artık kaldırılan düğmeler yerine ekran üzerinden kontrol ediliyor. Aslında Hyundai, burada pek çok markadan daha farklı bir yol izliyor. Çok sayıda marka, son dönemde fiziksel tuşlara geri dönmeyi tercih ediyor. Hyundai ise düğmelerden mümkün olduğunca kurtulmanın peşinde.

Tamamen yenilenen orta konsoldan sonra dikkatleri direksiyon çekiyor. Aracın direksiyonunun her iki tarafında Tesla'daki gibi kaydırmalı kontrol tekerlekleri bulunuyor. Kapılar da büyük bir çoğunlukla üst segment araçlarda gördüğümüz elektronik sistemle açılıyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yeni nesil IONIQ 5'te genel olarak daha sade, daha dijital odaklı ve Tesla benzeri bir kullanıcı deneyimi sunacak bir tasarım benimseneceğini söylemek mümkün.

Yeni IONIQ 5, Türkiye'de Satılacak mı?

2025 IONIQ 5 şu an Türkiye'de zaten mevcut. Dolayısıyla yeni IONIQ 5 de Türkiye'de de satışa sunulacaktır. Bu arada Hyundai'den henüz yeni IONIQ 5 ile ilgili bir duyuru gelmediğini, bunların şimdilik bir iddiadan fazlası olarak görülmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var.