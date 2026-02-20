Elektrikli Otomobiller Yalan Mı Söylüyor? Gerçek Menzil Testi Sonuçlandı!

Elektrikli otomobillerle ilgili en büyük tartışma konusu aslında araçların sahip oldukları menzil verileri. Bu kapsamda pek çok üretici farklı pil teknolojileri geliştirmek için çalışsa da sektör hala tam olarak istenen değerleri sunmuş değil. Tabi buna bir de araçların kullanım şartlarına göre menzil değişimleri de eklenince pek çok tüketici elektrikli otomobilleri sorgular hale geldi.

Bu noktada geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobillerin kış şartlarındaki menzil performanslarının belirlendiği test sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Buna ek olarak Fransız otomobil sitesi L'argus tarafından yapılan 500 kilometre menzil testi sonuçları yayınlandı. Test sonuçları oldukça ilginç zira başarılı modellerin yanında hayal kırıklığı yaratan modeller de yer alıyor. İşte detaylar...

Elektrikli Otomobillerde 500 Kilometre Menzil Testi Sonuçları Belli Oldu!

L'argus tarafından yapılan testte toplamda 70 farklı elektrikli otomobil yer aldı. Bu noktada editör grubuyla testi yapan L'argus araçların fabrika verisi olan menzil değerlerinden ziyade direkt olarak kendileri tarafından yapılan ölçümleri baz aldı. Yapılan testin sonuçlarına göre toplamda 20 farklı modelde 500 kilometrenin üzerinde gerçek sürüş menziline ulaşıldı.

Listenin zirvesinde ise bir Çinli veya Amerikalı model yer almadı. Mercedes-Benz EQS 450+ toplamda 667 kilometre ile birinci sırada yer alırken onu hemen arkasından Tesla Model 3 Long Range ve Volkswagen ID.7 takip etti. Ancak burada kritik bir detay var zira yapılan testler yüzde 100 dolu bataryadan neredeyse yüzde 0’a kadar olan sürüşü kapsıyor. Günlük hayatta ise tüketiciler genellikle yüzde 10 ile yüzde 80 aralığında araçlarını şarj ediyor. Bu da pratikte kullanılabilir menzilin biraz daha düşük olduğu anlamına geliyor. Ancak bu kullanıma bağlı bir etmen olduğundan göz ardı edilebilir.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

Mercedes-Benz EQS 450+: 667 km Tesla Model 3 Long Range (RWD): 613 km Volkswagen ID.7 Pro: 588 km Mercedes-Bnez CLA 250+: 588 km Volkswagen ID.7 Tourer Pro S: 583 km Porsche Taycan Performance Plus: 552 km Ford Explorer Extended Range: 542 km Hyundai Ioniq 6: 542 km Tesla Model Y Long Range (RWD): 542 KM Kia EV4 Long Range: 542 km

Liste ilk 10’la da sınırlı değil. 500 km barajını aşan ve pazarda önemli konuma sahip başka modeller de var. Özellikle premium ve büyük bataryalı SUV’lar dikkat çekiyor. Örneğin BMW iX xDrive50 ve Polestar 3 Long Range gibi üst segment SUV modelleri 519 km seviyesine ulaşarak 500 km psikolojik sınırını geçmeyi başarıyor. Benzer şekilde Ford Mustang Mach-E ve BMW i4 eDrive40 da verimlilik ve batarya kapasitesi dengesiyle uzun menzil sunan seçenekler arasında yer alıyor.

Bu modeller özellikle otoyol konforu ve yüksek güç çıkışı isteyen kullanıcıları hedefliyor. Daha erişilebilir tarafta ise Skoda Enyaq 85, Skoda Elroq 85 ve Renault Scenic E-Tech gibi modeller 504 km civarında sonuçlar elde ederek listeye dahil oluyor. Bu araçlar genellikle 77–87 kWh bandında bataryaya sahip ve tüketim değerleri 15–17 kWh/100 km aralığında seyrediyor. Özellikle Scenic E-Tech’in WLTP verisi ile gerçek yol sonucu arasındaki fark, katalog değerleri ile saha testleri arasındaki farkı net biçimde gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...