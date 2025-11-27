İlginç Düzenleme: Elektrikli Araç Sahipleri Gittikleri Kilometre Başına Vergi Ödeyecek!

İngiltere hükümeti elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmak için kapsamlı bir paket açıkladı. Ülkede hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal filoları ilgilendiren yeni düzenlemelerde teşviklerin artırılması ve programın 2030’a kadar uzatılması öne çıkıyor.

Ancak bu yeni teşvik paketiyle birlikte bazı "garip" unsurlar da göze çarpıyor. Zira yeni düzenleme ile birlikte elektrikli araç sahipleri yaptıkları kilometre başına ekstra bir vergi ödemesi yapacak. Peki bu düzenleme ile tam olarak hedeflenen beklentiler neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

İngiltere Elektrikli Araç Politikalarını Yeniden Şekillendiriyor: Dev Teşvik ve Yeni Vergi Birlikte Geliyor!

İngiltere bazında son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan ek teşvik iddiaları doğrulandı. Hükümet elektrikli araç destek programına 1,3 milyar sterlinlik yeni kaynak ayırdığını duyurdu. Bu ek bütçe ile birlikte 2025–2028/2029 dönemini kapsayan toplam teşvik miktarı 2 milyar sterline yaklaşmış durumda.

Elektrikli araç fiyatlarının hala geniş kitlelere hitap edemediği düşünüldüğünde bu ekstra kaynak pazarı canlandırmayı amaçlıyor. Şu an İngiltere’de fiyatı 37 bin sterlinin altında olan elektrikli araçlara verilen 3.750 sterline kadar hibeler yeni dönemle birlikte kapsamını genişletebilir.

Özellikle şarj altyapısı yatırımlarının hızlanması için ayrılan 200 milyon sterlinlik fon da sektör açısından dikkat çekici bir destek kalemi olarak öne çıkıyor. Ancak burada teşvik paketiyle birlikte kullanıcıları ilgilendiren bir düzenleme daha var. Önümüzdeki dönemlerde diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanır mı bilinmez ancak konuya farklı bir bakış açısı getirdiğini söylemek mümkün.

Zira İngiltere elektrikli araç sahiplerine ek bir vergi yükümlülüğü getiriyor. Buna göre yeni sisteme göre elektrikli araç sahipleri gittikleri her mil için 3 peni, şarj edilebilir hibritler ise 1,5 peni vergi verecek. Bu yeni vergilendirme sistemiyle birlikte hükümet yetkilileri elektrikli araç ve hibrit otomobiller sebebiyle düşen akaryakıt satışı vergilerinin eşitlenmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda yapılan ilk düzenlemeler arasına giren yeni vergilendirme sistemi diğer ülkelere de gelebilir. Peki sizce bu düzenleme Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...