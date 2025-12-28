Kış Gelince Menzil Eriyor: Elektrikli Otomobillerin Kış Performansı Test Edildi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğudu ve elektrikli otomobil kullanıcıları elektrikli otomobillerin kış gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Zira havaların soğuması batarya verimliliklerinde ciddi düşüşleri de beraberinde getirdi. Peki kış şartlarında elektrikli otomobil menzilleri nasıl şekilleniyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Kış Elektrikli Otomobiller İçin Kabus mu? Gerçek Menzil Testi Her Şeyi Ortaya Koydu

Elektrikli otomobillerin kağıt üzerindeki menzil verileri sert kış şartlarında ciddi biçimde sorgulanıyor. Çin’de gerçekleştirilen kapsamlı bir kış testi -25 dereceye varan soğukta elektrikli araçların gerçek kullanım performansını ortaya koydu.

Sonuçlar özellikle popüler modeller için düşündürücü bir tablo çiziyor. Testler, Autohome tarafından İç Moğolistan’daki Yakeshi bölgesinde gerçekleştirildi. Aynı anda 67 aracın değerlendirildiği organizasyonda kış koşullarında menzillerini ne ölçüde korunabildiği test edildi.

Yapılan test sonuçlarına göre menzil miktarını en fazla koruyan ilk 10 model şöyle listelendi;

Xpeng P7 (AWD) – Yüzde 53,9

– Yüzde 53,9 Yangwang U7 (AWD) – Yüzde 51,8

– Yüzde 51,8 Zeekr 001 (AWD) – Yüzde 49,6

– Yüzde 49,6 Aito M9 (AWD) – Yüzde 48

– Yüzde 48 IM L7 (AWD) – Yüzde 47

– Yüzde 47 Luxeed S7 (AWD) – Yüzde 46

– Yüzde 46 Avatr 12 (AWD) – Yüzde 45

– Yüzde 45 BYD Han EV (AWD) – Yüzde 44

– Yüzde 44 NIO ET7 (AWD) – Yüzde 43

– Yüzde 43 XPeng G9 (AWD) – Yüzde 42 civarı

Listenin alt sıralarında ise tablo daha sert. Tesla Model Y (AWD), yalnızca yüzde 35,2 menzil koruma oranıyla 31’inci sırada yer aldı. En düşük sonuç ise Li Auto i8 (AWD) modeline ait oldu.

Ortaya çıkan veriler elektrikli otomobil tercihinde katalog menzilinin tek başına yeterli olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle kışın yoğun kullanılan bölgelerde, gerçek menzil performansı artık göz ardı edilemeyecek bir kriter haline gelmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...