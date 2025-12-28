Formula 1 Türkiye’ye Geri mi Dönüyor? İstanbul Park İçin Kritik Görüşme!

Formula 1 takvimine dair kulislerde Türkiye yeniden konuşulmaya başlandı. Uzun süredir perde arkasında yürütülen temaslara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken İstanbul Park’ın kalıcı dönüş ihtimali bu kez daha somut başlıklarla gündeme geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Formula 1 Türkiye GP İçin Temaslar Hızlandı!

Motorsport tarafından yapılan habere göre, yerel promotörler ile Formula One Management (FOM) arasındaki görüşmeler bir süredir aktif şekilde devam ediyor. Bu temaslarda yalnızca takvime dönüş değil kontrat süresi ve organizasyonun hangi modelle yapılacağı gibi kritik başlıkların da ele alındığı belirtiliyor.

Türkiye Grand Prix’si için yürütülen görüşmelerin genel olarak olumlu bir çerçevede ilerlediği vurgulanıyor. Türkiye Formula 1’e yabancı bir ev sahibi değil. 2005–2010 yılları arasında düzenli olarak yarışlara ev sahipliği yapan İstanbul Park, pandemi döneminde 2020 sezonunda takvime sürpriz bir şekilde geri dönmüştü.

Özellikle yağmur altında koşulan 2020 Türkiye Grand Prix’si, hem pilot performansları hem de yarışın dramatik yapısıyla uzun süre konuşulmuştu. Ancak bu dönüş, kısa vadeli bir anlaşma kapsamında gerçekleştiği için pist 2022 itibarıyla yeniden takvim dışında kaldı. Buna rağmen İstanbul Park cephesinde geri dönüş için temaslar hiç kesilmedi.

Portekiz’deki Portimao pistinin izlediği modele benzer bir yol haritası üzerinde durulurken Japonya merkezli as-web.jp’nin haberine göre yaz aylarında Türkiye GP için beş yıllık bir sözleşme teklifi masaya sunuldu. Bu teklifin hayata geçmesi durumunda İstanbul Park geçici bir çözüm değil Formula 1 takviminde kalıcı bir yarış olarak konumlanabilir.

Ancak sürecin önündeki en önemli başlık pist altyapısı olarak öne çıkıyor. İstanbul Park’ın, FOM’un güncel standartlarını karşılayacak şekilde modernize edilmesi gerekiyor. Bu nedenle yerel promotörlerin, gerekli yatırımlar için yeni finansman ve yatırımcı arayışında olduğu belirtiliyor.

Türkiye GP’nin potansiyel dönüşü, Avrupa’daki yarış sayısının sınırlı olması nedeniyle Formula 1 açısından da stratejik önem taşıyor. Madrid’in İspanya Grand Prix’si için uzun vadeli anlaşma imzalamasının ardından Barselona’daki Katalonya pistinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanması halinde İstanbul Park, Formula 1 takviminde yeniden önemli bir yer edinebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.