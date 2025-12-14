Bir Zamanlar Türkiye'nin Bitki Örtüsüydü: Peugeot 103 Elektriklendi!

Motosiklet dünyasında nostalji rüzgarları esmeye devam ediyor. Bir zamanlar hem Avrupa sokaklarını hem de ülkemizdeki yolları dolduran, ehliyet gerektirmeyen yapısı ve ikonik tasarımıyla 70'li yıllara damgasını vuran Peugeot 103 tam yarım asır sonra küllerinden yeniden doğuyor.

Fransız üretici kısa bir süre önce sevilen motosikletinin elektrikli versiyonunu resmen tanıttı. Nostaljik tasarımı modern teknolojiyle buluşturan yeni moped şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

Elektrikli Peugeot 103'ün Özellikleri

Yeni Peugeot 103, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen değiştirilebilir bir batarya yapısına sahip. Elektrikli motosiklet teknik olarak iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

İlk seçenek, orijinal 103 ruhunu yaşatmak istercesine 50cc benzinli motorlara eşdeğer olan 1.6 kWh'lik batarya paketiyle birlikte geliyor. Bu versiyon yaklaşık 45 km menzil sunarken saatte 48 km ile azami hız vadediyor. Daha fazla güç isteyenler içinse 125cc eşdeğeri olan 2.2 kWh'lik bir versiyon da bulunuyor. Bu modelde menzil 65 km'ye çıkarken maksimum hız ise saatte 72.5 km'yi bulabiliyor.

Yeni modelinde geçtiğimiz yıl tanıttığı SPx konseptinden bir hayli esinlenen Peugeot, alüminyum monokok şasi ve tek taraflı salınım kolunu yeni elektrikli 103'te de tercih ediyor. İlginç bir detay olarak mopedin ağırlığı tam 103 kg olarak açıklandı. Pek çok kişi bunun motosikletin ismine yapılmış hoş bir gönderme olarak yorumluyor.

Bununla beraber sessiz ve verimli bir sürüş için kevlar kayış aktarma sisteminin kullanıldığı modele sürücüleri 5 inçlik modern bir TFT ekran karşılıyor. Ayrıca kişiselleştirme sevenler için iki farklı pakette yer alıyor.

Rüzgarlık, bacak korumaları ve yan paneller içeriyor. Comfort Pack: Yarı sert arka çanta, telefon tutucu ve daha konforlu bir sele sunuyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Fransa'da üretileceği belirtilen ve maliyetlerin düşük tutulması hedeflenen yeni Peugeot 103'ün fiyatı ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar 3.000 euro seviyesini işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Peugeot 103 en iyi elektrikli motosiklet modelleri arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.