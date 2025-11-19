Porsche Tarihinin En Güçlü Otomobilini Tanıttı: 1139 Beygir!

Alman otomotiv devi Porsche, 23 yıl önce piyasaya sürdüğü ikonik Cayenne modelini bambaşka bir boyuta taşıyor. Şirket kısa bir süre önce satış rekoru kıran efsane otomobilin ilk elektrikli versiyonunu resmen tanıttı.

Alışılagelmiş Cayenne tasarımını geleceğin teknolojisiyle harmanlayan yeni araç, yüzde yüz elektrikli motoruyla markanın şimdiye kadarki en güçlü otomobili olurken aynı zamanda gelişmiş şarj teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar!

2026 Porshce Cayenne'in Özellikleri

Performans

Porsche yeni serisini Standart Cayenne Electric ve Cayenne Turbo Electric olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürdü. Özellikle Turbo modelinin sunduğu performans verileriyle süper spor otomobilleri kıskandıracak cinsten.

Normal sürüş modunda 844 beygir güç sunan Turbo Electric, direksiyon üzerindeki "Push-to-Pass" butonuna basıldığında 10 saniye boyunca ekstra güç sağlayabiliyor: "Kalkış Kontrolü" (Launch Control) modunda ise araç tam 1.139 beygir güç (1.155 PS) ve 1.500 Nm tork üreterek Porsche tarihinin en güçlü otomobili olma unvanını eline alıyor.

Söz konusu versiyon ayrıca 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.4 saniyede ulaşabiliyor. Serinin "giriş seviyesi" olarak adlandırılan standart Cayenne Electric ise 435 beygir güç üreterek 0-100 hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayabiliyor.

Şarj Teknolojisi

Yeni Cayenne Electric modelleri 113 kWh kapasiteli devasa bir bataryadan besleniyor. 800 voltluk şarj mimarisi sayesinde 400 kW'a kadar şarj hızını destekleyen araçlar, 16 dakika gibi kısa bir sürede pillerini yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar doldurabiliyor.

Ancak asıl yenilik opsiyonel olarak sunulan kablosuz şarj teknolojisinde yatıyor. Yeni modeller, Porsche tarafından bizzat geliştirilen özel bir pede park edildiğinde otomatik olarak 11 kW gücünde şarj olabiliyor.

Tasarım ve İç Mekan

Porsche, yeni modelinde Cayenne'in silüetini radikal bir şekilde değiştirmek yerine Macan EV'den aldığı incelikli detaylarla keskinleştirmeyi tercih etmiş. Daha alçak motor kaputu, daha ince farlar ve çerçevesiz camlara sahip kapılar aracın en dikkat çekici tasarım detayları arasında yer alıyor.

İç mekanda ise sürücü ve bilgi-eğlence görevlerini üstlenen iki büyük OLED ekran yer alıyor. Aynı zamanda opsiyonel olarak 14.9 inçlik bir yolcu ekranı ve artırılmış gerçeklik destekli 87 inçlik devasa Head-up Display (HUD) paneli de yeni otomobilde mevcut.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni elektrikli Cayenne ABD'de 2026 yılının yaz sonu itibarıyla müşterilere teslim edilmeye başlanacak. Otomobilin ülkedeki fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

Cayenne Electric: 109.000 dolar

Cayenne Turbo Electric: 163.000 dolar

Peki siz yeni elektrikli Porsce Cayenne hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.