Elektrikli Range Rover Velar Ortaya Çıktı!

Premium SUV segmenti gün geçtikçe daha da alevleniyor. Otomobil markaları bir bir yeni modellerini tanıtırken lüks SUV denince akla gelen ilk markalardan olan Range Rover yeni elektrikli SUV modelini gün yüzüne çıkardı. Test sürüşü esnasında casus fotoğrafçılar tarafından yakalanan yeni elektrikli Velar, kamuflajına rağmen pek çok tasarım detayı hakkında fikir verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Range Rover Velar Test Sürüşünde Yakalandı!

İkinci nesil Range Rover Velar, markanın en önemli modellerinden biri haline geldi. Elektriklenme yolundaki kilometre taşlarından biri kabul edilen elektrikli Velar pazara çıkışı ile birlikte premium SUV segmentindeki elektrikli Range Rover temsilcisi olarak konumlandırılacak. Bu sebeple marka yeni model üzerinde titizlikle çalıştığını bildiriyor. Test sürüşlerine başlayan model casus fotoğrafçıların objektiflerine yakalandı.

Güncel Velar modelindeki gibi kaslı ve heybetli bir yapıya sahip olan elektrikli versiyon Land Rover'ın EMA mimarisi üzerinde şekilleniyor. Bu mimari sayesinde daha düşük ağırlık merkezi, gelişmiş batarya yerleşimi ve elektrikli otomobillere göre optimize edilmiş aerodinamik bir altyapı hedefleniyor. Gelen bilgilere göre elektrikli Velar 100 kWh üzerinde bir bataryaya, çift elektrikli motorlu dört çeker çekiş sistemine ve 500 beygirin üzerinde güç üreten bir üniteye sahip olacak.

Tasarım tarafındaki detaylara bakılırsa alışılan Range Rover karakterinin birebir korunduğunu söylemek mümkün. Otomobil ön tarafta bir imza şeklinde tasarlanmış LED farlara ve elektrikli modellere özgü kapalı ızgaraya sahip. Ayrıca otomobil aerodinamik verimlilik adına içeri doğru kapanan kapı kollarına sahip. Bahsi geçen kapı kolu teknolojisi güvenlik açısından hala tartışılıyor ancak kamuflajlı test aracında da bu kapı kolları yerini almış.

Yeni elektrikli Range Rover Velar modelinin 2026 yılının sonuna doğru resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Araç 2027 yılının ilk çeyreğinde yetkili satıcılarda yerini alabilir. Hem Avrupa hem de Türkiye pazarında SUV rekabetinin arttığı son dönemlerde markanın elini çabuk tutarak daha erken bir lansman tarihi belirlemesi de ihtimaller arasında. Mevcut Velar modeli Avrupa pazarında 65 ile 85 bin euro arasında değişken bir satış fiyatına sahip. Elektrikli versiyonun satış fiyatının da bu aralıkta kalması öngörülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...