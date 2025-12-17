Elektrikli Reanult Twingo Satışa Sunuldu: Bu Fiyatı Kimse Beklemiyordu

Fransız otomobil devi Renault elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırmaya devam ediyor. Markanın 90'lı yıllara damgasını vuran ikonik modeli Twingo yenilenen elektrikli versiyonuyla yeniden yollara çıkmak üzere.

Geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtılan tasarımıyla otomobil severlerin beğenisini kazanan 4. nesil Twingo E-Tech, 16 Aralık itibarıyla Fransa, Almanya ve Belçika gibi seçili Avrupa ülkelerinde ön siparişe açıldı. İşte yeni aracın özellikleri ve fiyatı!

Elektrikli Renault Twingo'nun Özellikleri

Yeni Twingo E-Tech, 3.79 metrelik dingil mesafesiyle tam bir şehir içi otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım tarafında ikonik Twingo modellerini anımsatan araç özellikle sahip olduğu yuvarlak hatlar ve sade detaylarıyla hem nostaljik hem de modern bir deneyim sunuyor.

Elektrikli otomobil performans tarafında da tıpkı tasarımı gibi şehir içi sürüşler için uygun donanım paketleriyle birlikte geliyor:

Motor: 60 kW (82 beygir) güç üreten elektrikli ünite.

60 kW (82 beygir) güç üreten elektrikli ünite. Batarya: CATL imzalı 27.5 kWh kapasiteli LFP batarya.

CATL imzalı 27.5 kWh kapasiteli LFP batarya. Menzil: Tek şarjla 263 kilometreye kadar sürüş imkanı.

Yeni araç iç mekan ve sürüş teknolojileri alanında da iki farklı versiyonla karşımıza çıkıyor. Techno adın verilen versiyonda Google entegreli OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, otomatik klima, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve uzun eşyaları taşıyabilmek için katlanabilir ön yolcu koltuğu standart olarak geliyor.

Diğer sürüme göre daha uygun fiyatlı olan Evolution'da ise Google sistemi yerine akıllı telefon yansıtma özellikli 10 inçlik bir multimedya ekranı ve 7 inçlik gösterge paneli bulunuyor. Mevcut paket ayrıca manuel klima desteği sunarken geri görüş kamerası yerine park sensörlerini kullanıyor.

Elektrikli Renault Twingo'nun Fiyatı

Renault daha öncesinde bütçe dostu olacağının sinyallerini verdiği elektrikli Twingo modellerinin fiyat seçeneklerini duyurdu. Buna göre yeni aracın üst düzey versiyonu Techno 21.090 euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacak.

Giriş seviyesi olan Evolution paketi ise 19.490 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca bu modelin Fransa'daki devlet teşvikleri birlikte 14.720 euro seviyelerine kadar inebileceği belirtiliyor. Aracın teslimatları ise Ocak 2026'da resmen başlayacak.

Peki siz yenilenen elektrikli Twingo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.